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Новосибирский вирусолог Нетесов объяснил, что вакцинация детей от COVID поможет уберечь взрослых

Фото Новосибирский вирусолог Нетесов объяснил, что вакцинация детей от COVID поможет уберечь взрослых
Фото Новосибирский вирусолог Нетесов объяснил, что вакцинация детей от COVID поможет уберечь взрослых

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов заявил, что вакцинация детей и подростков от коронавируса поможет защитить взрослых.

Новосибирский вирусолог, завлабораторией микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал, почему важно прививать детей и подростков от коронавируса. Он заявил, что это поможет уберечь от болезни взрослых людей.

«Я считаю, что вакцинация детей поможет. Дети не просто болеют, они болеют бессимптомно и заражают окружающих людей, включая родителей, бабушек и дедушек. Я знаю целый ряд историй, когда именно дети принесли в семью COVID», – заявил Сергей Нетесов.

Вирусолог объяснил, что вакцинация детей и подростков поможет уберечь от коронавируса их близких родственников и всех окружающих взрослых людей. Сейчас дети массово заражаются «омикроном» и рискуют заразить им свои семьи.

Вакцина от коронавируса для детей и подростков «Спутник-М» была зарегистрирована Минздравом еще в ноябре. В январе препарат получили российские регионы, сообщает РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что вирусолог Нетёсов раскрыл имя главного антипрививочника Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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