Новосибирский вирусолог Нетесов объяснил, что вакцинация детей от COVID поможет уберечь взрослых

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов заявил, что вакцинация детей и подростков от коронавируса поможет защитить взрослых.

Новосибирский вирусолог, завлабораторией микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал, почему важно прививать детей и подростков от коронавируса. Он заявил, что это поможет уберечь от болезни взрослых людей.

«Я считаю, что вакцинация детей поможет. Дети не просто болеют, они болеют бессимптомно и заражают окружающих людей, включая родителей, бабушек и дедушек. Я знаю целый ряд историй, когда именно дети принесли в семью COVID», – заявил Сергей Нетесов.

Вирусолог объяснил, что вакцинация детей и подростков поможет уберечь от коронавируса их близких родственников и всех окружающих взрослых людей. Сейчас дети массово заражаются «омикроном» и рискуют заразить им свои семьи.

Вакцина от коронавируса для детей и подростков «Спутник-М» была зарегистрирована Минздравом еще в ноябре. В январе препарат получили российские регионы, сообщает РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что вирусолог Нетёсов раскрыл имя главного антипрививочника Новосибирска.