Новый год – 2022 по восточному календарю: лучшие открытки и поздравления с китайским Новым годом

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Уже 1 февраля состоится празднование китайского Нового года. Торжество будет проходить с 31 января по 6 февраля. А это значит, что уже пора подбирать красивые поздравительные открытки, которые можно отправить всем своим родным, близким и коллегам в любой социальном сети. Сиб.фм сделал подборку лучших поздравлений и картинок к этому долгожданному дню.





С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принёс Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы Вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

Поздравляю тебя с ещё одним Новым годом – китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесёт благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

Поздравляю с наступлением китайского Нового года! Пусть этот праздник окончательно закрепит хорошее начало года, и все пожелания легко исполняются! Будь здоровым, счастливым и всегда готовым к осуществлению мечты!

Вот и китайский Новый год. Поздравляю и желаю всегда быть в плюсе и выгоде. Крепчайшего здоровья, успешного карьерного роста, щедрых урожаев, добрых слов, счастливых событий, удачных идей, радостных песен, семейных праздников, материального достатка и невероятной красоты вокруг!

С Новым годом! Китайской символикой озарён грядущий год. Пусть этот талисман принесёт нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю счастья в семье, личной жизни, работе. Пусть наши мечты сбываются и получается всё, за что бы ни взялись! А азиатский хранитель нам в этом поможет.

Поздравляю вас с китайским Новым годом! Желаю, чтобы вы встретили его также ярко, красочно и с размахом, как делают это китайцы. Пусть будущий год принесёт вам столько же позитива, невероятных впечатлений, частых путешествий и много-много радости. Счастья, любви, искренних чувств и веселья!

Пусть китайский Новый Год избавит от грустных мыслей, скучных людей и ненужных хлопот. Поздравляю и желаю крепкого духа и отменного здоровья, отличного настроения и хороших людей рядом. Пусть всё ненужное уходит прочь. Пусть впереди ждёт только успех, достаток и счастье!

Китайский Новый Год – это очень весёлый праздник, символизирующий смену времён года и победы добра над злом. Я желаю тебе провести этот Новый год так, чтобы до следующего такого праздника тебе было о чём вспоминать и чем гордиться.

Китайцы – невероятные затейники: то зверю год отдадут, то в цвет его какой-нибудь покрасят. Однако если их древняя культура до сих пор поддерживает эти обычаи, значит в них что-то есть. Воспользуемся же накопленными знаниями и начнём новый год по календарю Поднебесной с соблюдением вековых традиций. С китайским Новым годом!

В китайский Новый Год желаю яркой жизни, словно весёлый карнавал, и столько счастья, сколько китайцев в стране. Пусть будет стол богат не только в праздничные дни, пусть радость и удача сопутствуют повсюду. Желаю в новом году здравствовать и процветать.

Поздравляю с китайским Новым годом и пожелать хочу толстых конвертов с деньгами, постоянного порядка и уюта в доме, добрых и весёлых гостей, звонкого и громкого смеха, ярких и красочных фейерверков, несомненного достатка и обилия вкусной еды на столе.

Поздравляю тебя с этим праздником! Желаю, чтобы он принёс тебе только самые яркие эмоции и впечатления, чтобы тёплых воспоминаний от этого дня хватило на весь предстоящий год. И пусть твой огненный дракон всегда тебя защищает и помогает!

Пусть сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек отпугнут всё зло от вашего дома. Пусть тёплые огоньки праздничных фонариков согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пусть богатство наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!

Пусть этот праздник Нового года будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пусть в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пусть каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником!

Вот на пороге китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души и пожелать столько счастья и везения, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.

Ранее Сиб.фм писал о том, как правильно встречать год Тигра. Каким знакам год Тигра принесёт любовь, а каким богатство, а также что можно и нельзя делать в китайский Новый год.