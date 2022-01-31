Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Оставившему замерзать собаку хозяину в Новосибирске грозит тюремный срок

Фото Оставившему замерзать собаку хозяину в Новосибирске грозит тюремный срок
Фото Оставившему замерзать собаку хозяину в Новосибирске грозит тюремный срок

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Юрист Сергей Егоров рассказал, что может грозить человеку, привязавшему собаку к столбу в Октябрьском районе и оставившему её умирать.

Человек, привязавший к столбу собаку, которая в итоге замёрзла насмерть, может отделаться штрафом в размере 80 тысяч рублей, а может и отправиться в колонию на несколько лет. Об этом в беседе с журналистом Сиб.фм заявил директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров.

Ранее в районе жилмассива «Восточный» в Октябрьском районе Новосибирска местные жители нашли труп собаки, привязанный к столбу. Зоозащитники предположили, что таким образом с псом могли расправиться его хозяева. Одна из активисток попросила всех, кто хоть что-то знает о владельцах собаки, поделиться информацией.

«Умирала собака с надеждой в глазах... Что вернутся и отвяжут... Люди, что же вы делаете?» – написала женщина в соцсетях.

Юрист Сергей Егоров отметил, что действия человека, привязавшего собаку, подпадают под статью Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными. За подобное преступление в России предусмотрено наказание: от денежного штрафа в размере 80 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. При этом, если будет доказано, что преступление совершено группой лиц или с применением «садистских методов», тогда наказание предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

«Это однозначно преступление, и человек, его совершивший, – преступник. Если человек останется базнаказанным, то не исключено, что в будущем он совершит более жестокое преступление, он может человека погубить, например. Таких людей надо наказывать, это моё личное мнение», – заявил юрист.

Егоров подчеркнул, что заявление в полицию необходимо написать по факту совершённого преступления. Розыск – дело правоохранителей, хотя нет никакой гарантии, что полицейские найдут хозяев собаки, резюмировал юрист.

Напомним, ранее житель Омска повесил американского бульдога из-за конфликта с его хозяином.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10868
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
8580
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7645
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7491
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7264
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7003
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
5995
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская