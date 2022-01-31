Остеопат объяснил, как школьнице удалось выжить после падения с 22 этажа

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Выпавшая из окна 22-го этажа московского жилого дома 14-летняя школьница выжила благодаря совокупности ряда факторов, одним из которых является наличие алкоголя в крови пострадавшей, заявил NEWS.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. Эксперт объяснил, что, во-первых, в состоянии опьянения «тело становится расслабленным, не успевает напрягаться и концентрироваться на чём-то, поэтому при падении энергия распределяется более равномерно». "Во-вторых, при падении, вероятно, были препятствия в виде карнизов, выступов, бельевых верёвок, девочка могла скользить по стене, как вариант, что замедляло скорость падения. И, конечно же, поверхность, на которую она упала. Сейчас зима, достаточно много снега, может, на месте падения были большие сугробы, а поверхность ударения — наклонной, и энергия падения частично перешла в энергию скольжения. Скорее всего, совокупность факторов. Это не голый асфальт, а сугробы. Они, наверное, самую большую роль и сыграли", — подчеркнул Евдокимов в беседе с NEWS.ru.

В Москве школьница выпала из окна 22-го этажа. Девочка осталась жива. В настоящее время за ней наблюдают медики. По факту происшествия начата проверка.

По предварительным данным, в организме школьницы обнаружен алкоголь. Сейчас она находится в больнице. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.

Инцидент произошёл 29 января на Загорьевской улице. Как сообщалось, девочка находилась на балконе и сорвалась. С ней в это время была её одноклассница, которая хотела удержать подругу, но ей не хватило сил.