«Посмотрю на тех, кто вакцинировался»: как родители школьников в Новосибирске готовятся прививать детей от COVID-19

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Родители новосибирских школьников рассказали, как относятся к началу вакцинации от COVID-19 в образовательных учреждениях города.

С января 2022 года в школах Новосибирска начали вакцинацию подростков. Прививка от коронавирусной инфекции делается препаратом «Спутник М» — вакцина разработана специально для детей от 12 до 17 лет. Родители учеников образовательных учреждений города поделились мнением и объяснили, хотят ли давать разрешение на вакцинацию своих детей.

Дети Александры пока не привиты от COVID-19. Её младшей дочери-первоклашке шесть лет, старшей — девять. Недавно Александра заболела и перешла на удалённую работу, и теперь сожалеет о том, что дочери не успели пройти вакцинацию.

«Были бы дети привиты, мы бы их отправили к свёкрам на период моей удалёнки. А так боимся: они могут быть бессимптомными носителями, поэтому к бабушкам и дедушкам мы их не отправим».

Также Александра поделилась страхом, что её дети заболеют, так как постоянно ездят в транспорте, «где люди не носят маски даже сейчас».

Младшая дочь девушки уже переболела коронавирусной инфекцией — болезнь она перенесла легко, в отличие от самой Александры.



«Стоит старшей начать шмыгать — мы с мужем беспокоимся: «Не оно ли? Можно ли ехать на тренировку? А идти в школу? А как перенесёт, если ковид?» —

поделилась девушка.

По словам Александры, дети её подруги очень тяжело переносят заражение ковидом. «Не хочу такого сценария для своих детей», — подчеркнула она.

Сыну Натальи 13 лет, и, по мнению женщины, пройти вакцинацию ему придётся максимум в ближайшие полгода, так как он спортсмен.

«У меня сын постоянно участвует в соревнованиях, и есть подозрение, что всех спортсменов просто обязуют прививаться. Так что пойдем и привьёмся», — считает она.

Тем не менее женщина планирует подождать ещё несколько месяцев: понаблюдать за состоянием тех подростков, которые уже поставили препарат от COVID-19.

«Посмотрю на тех, кто вакцинировался, месяца три — и конечно, потом своего вакцинирую», —

пояснила она.

Наталья объяснила: она понимает, что реакция каждого ребёнка будет индивидуальной, но «посмотреть со стороны всегда не лишнее».

Иван — отец троих детей, которые уже учатся в школе. Он вырос в семье медиков, и то, что вакцинация стала доступна и подросткам, его радует.

«Мы всегда делали все профилактические прививки и меньше болели. Так что да, обязательно будем вакцинироваться», — сообщил он. По словам Ивана, в их семье всегда соблюдаются рекомендации, указанные в национальном календаре прививок. Дать разрешение на вакцинацию детей он готов уже сейчас.

«Первыми пойдём, чего ждать-то», — считает мужчина.

Как рассказала Светлана, её сын заболел на прошлой неделе, и это стало отсрочкой для раздумий. Определить своё отношение к вакцинации детей от коронавирусной инфекции она пока не может.

«Состояние очень двоякое: хочется защитить сына, но... Вообще мы за прививки — все делаем по графику, но здесь пока непонятно», —

рассказала женщина. По её словам, если профилактические прививки проверены годами, то в случае с вакциной против ковида много вопросов: например, сама Светлана перенесла введение препарата тяжело.

При этом некоторые родители новосибирских школьников дали разрешение на вакцинацию своих детей. Например, Александр рассказал, что его сын Тимур уже перенёс прививку.

«Делать было вообще не больно. После вакцины тоже не было вообще никаких побочек — температура не поднималась, рука в месте укола также не болела», — уточнил он в разговоре с «МК в Новосибирске».

На данный момент Тимур — единственный из всего класса, кто привился от COVID-19. Давая разрешение на вакцинацию, его родители «учитывали прежде всего свой опыт», несмотря на то, что в родительском чате многие заявляли о своём несогласии на вакцинацию.

На 31 января 2022 года специально разработанный для вакцинации подростков препарат «Спутник М» ввели 90 школьникам. 1 440 доз поступили в регион на прошлой неделе. Как рассказала «МК в Новосибирске» главный вакцинолог Новосибирской области Татьяна Ивлева, из-за перевода школьников на дистанционное обучение система вакцинации подростков быстро изменилась.

«Полагаю, что все были настроены на вакцинацию в школах мобильными бригадами. Сейчас для вакцинации детей нужно обращаться по месту жительства в поликлинику, а там доктора уже сориентируют, как это можно сделать», —

пояснила Татьяна Ивлева.

Для того чтобы несовершеннолетнему сделали прививку от COVID-19, необходимо получить согласие родителей, а также заявление от них.