Суд оштрафовал S7 на 200 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров рейса Барнаул – Новосибирск

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Суд оштрафовал авиакомпанию S7 на 200 000 рублей после нарушения прав пассажиров рейса Барнаул — Новосибирск 3 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7) 3 октября 2021 года допустила задержку рейса Барнаул — Новосибирск из-за некорректной работы систем воздушного судна и при этом не разместила 28 пассажиров в гостинице на время ожидания, как должна была по закону.

Впоследствии выяснилось, что в прошлом году перевозчик неоднократно нарушал права пассажиров. Транспортные прокуратуры в Новосибирске и Барнауле возбудили в отношении авиакомпании 7 дел об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения S7 была оштрафована на общую сумму 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На данный момент постановления суда в законную силу не вступили.

Также в новосибирской прокуратуре проверят, оказывала ли авиакомпания дополнительные услуги пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой 8 рейсов из международного аэропорта Краснодара из-за неблагоприятных метеоусловий в период с 23 по 24 января 2022 года.

Напомним, ранее S7 была оштрафована на 60 тысяч рублей за отказ от перевозки пяти пассажиров из Новосибирска из-за нехватки мест на борту.