«Умирала с надеждой в глазах»: делом замерзшей насмерть собаки в Новосибирске занялись полицейские

Фото Сиб.фм, из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Правоохранители проверяют версию о том, что породистую собаку привязали к столбу в Новосибирске и оставили умирать на лютом морозе.

Активисты вышли на след хозяев умершей в Новосибирске собаки, а полицейские начали проверку сообщений о жестоком обращении с животным. Хронология событий в материале Сиб.фм.

Вечером 30 января в социальной сети «Вконтакте» были опубликованы пост о том, что в районе жилмассива «Восточный» в Октябрьском районе Новосибирска был найден труп бойцовской собаки – стаффордширского терьера или питбуля. Местная жительница Наталья заявила, что собака была привязана к столбу, не смогла освободиться и «замёрзла насмерть».

«Умирала собака с надеждой в глазах... Что вернутся и отвяжут... Конченные люди, что же вы делаете? Как вы живёте потом, детей своих кормите с этих рук окровавленных, подлых и бесчеловечных», — подписала сообщение женщина.

Она также написала свой номер телефона с просьбой сообщить информацию о собаке или о её хозяевах.

Пользователи соцсети живот отреагировали на новость о страшной смерти домашнего животного. Большинство людей возмутились ситуацией, в которой оказался пёс, и пожелали сурового наказания для хозяина собаки.

«Бедный пёсель.((( пусть он будет сниться своему бывшему хозяину до конца жизни (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.)»;

«Если ты хозяин читаешь эти строки. Пусть тебе все воздаться все что ты сделал. И твоя жизнь будет как ад»;

«Именно поэтому чипирование домашних животных в городах просто необходимо!»

Некоторые пользователи при этом призвали не делать поспешных выводов относительно хозяина собаки, поскольку ситуация, по их мнению, может быть далеко не однозначной.

«Не зная наверняка не надо хозяина ругать, человек может тут его привязал, пошел дальше до магазина хлеба взять, а тут раз инсульт или инфаркт, всяко бывает»;

В середине дня 31 января нашедшая труп собаки Наталья заявила журналисту Сиб.фм, что активистам удалось выйти на след хозяев собаки: в частности, удалось найти адрес, где «они живут». Женщина добавила, что впоследствии «будет написано заявление в полицию», и пообещала рассказать подробности «позже».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в Отделе полиции № 6 «Октябрьский» было зарегистрировано сообщение. По факту изложенного в Сети в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров отметил, что если версия о привязанной к столбу и замёрзшей насмерть собаке подтвердится, то поступок человека, сделавшего это намеренно, попадает под статью Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными. За подобное преступление в России предусмотрено наказание: от денежного штрафа в размере 80 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. При этом, если будет доказано, что преступление совершено группой лиц или с применением «садистских методов», тогда наказание предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

«Если человек останется безнаказанным, то не исключено, что в будущем он совершит более жестокое преступление, он может человека погубить, например. Таких людей надо наказывать, это моё личное мнение», – подчеркнул юрист.

Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, ранее житель Омска повесил американского бульдога из-за конфликта с его хозяином.