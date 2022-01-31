В четырёх лабораториях Новосибирска начали делать тесты на «омикрон»-штамм

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Новосибирский учёный Сергей Седых рассказал, от чего зависит цена за тест на «омикрон».

В Новосибирске ряд частных платных лабораторий начали предоставлять услуги по тестированию на «омикрон»-штамм. В целом такой тест стоит в районе 1500-2500 тысяч рублей. Научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых объяснил, почему в лабораториях разные цены и можно ли им доверять. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Санитас – 1 550 рублей

В лаборатории определение коронавируса стоит 1 450 рублей, однако за уточнение штамма нужно доплатить до 1 550 рублей. Срок готовности теста – максимум один день. Если пациент сдал тест в будний день до 14:00, то результаты будут готовы к 20:00. Если тест был сделан позднее 14:00, то узнать результат можно будет на следующий день.

В клинике есть несколько рекомендаций перед тестированием: нельзя есть или пить за три часа до сдачи теста. С собой нужно иметь паспорт или загранпаспорт – при необходимости. Также в регистратуре можно продиктовать свой СНИЛС и результат придёт быстрее на личную страницу в Госуслугах.

ГЕМОТЕСТ – 1 750 рублей

В отделениях этой сети можно сдавать тесты без предварительной записи, но в порядке очереди. При этом принимают только пациентов без симптомов COVID-19. Стоимость теста – 1 650 рублей, но, если нужно узнать штамм, – 1 750 рублей. С собой необходимо взять паспорт СНИЛС и полис. Результаты будут готовы через 2-3 дня.

ХЕЛИКС – 1 890 рублей

В этой лабораторной службе тестирование на коронавирус стоит 1 590 рублей, с услугой взятия биоматериала – уже 1 890 рублей. Результаты будут готовы через 3 дня, но если не нужно определять штамм – через 2 дня. С собой также нужно взять паспорт и СНИЛС, за несколько часов до теста нельзя пить, есть, полоскать горло, брызгать в него или закапывать в нос.

KDL – 2 340 рублей

В самой клинике забор анализа не делают, однако его можно сделать дома и сдать в лабораторию. Так, набор для самовзятия стоит 260 рублей, сам тест на коронавирус стоит 1 690 рублей, с определением штамма – 2 080 рублей.

После того, как пациент купил набор, нужно взять анализ дома и отнести его в лабораторию. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС, если тест сдаёт ребёнок – его свидетельство о рождении. На следующий день станет известно, есть ли коронавирус, ещё спустя сутки – определится штамм.

Мнение эксперта

Новосибирский учёный, научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что сдавать тест на «омикрон» ни к чему. По мнению эксперта, если сегодня человек заразится коронавирусом – у него на 90% «омикрон».

При этом Седых рассказывает, что цена за тестирование напрямую зависит от «аппетитов» лаборатории и не влияет на качество результата. Также он отметил, что все тесты на «омикрон» – это личные разработки лабораторий. Несмотря на то, что ни одна из них не зарегистрирована, доверять им можно, считает эксперт.

«На такую разработку требуется примерно неделя. Но эти разработки не зарегистрированы в Минздраве, так как невозможно получить регистрацию за такой короткий срок. Кроме того, она обходится в 1 млн рублей. Несмотря на это, я считаю, что доверять лабораториям стоит. Все они стремятся поддерживать свою репутацию и не хотят судиться с клиентами. Поэтому создают свои продукты ответственно», – отмечает Седых.