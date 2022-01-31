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общество

В Новосибирске дети используют для катания на плюшках сугроб возле остановки

Фото В Новосибирске дети используют для катания на плюшках сугроб возле остановки
Фото В Новосибирске дети используют для катания на плюшках сугроб возле остановки

Фото из паблика «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте»

Дети в Первомайском районе Новосибирска начали использовать для катания на надувных плюшках сугроб возле остановки «Гимназия № 8». После съезда с импровизированной горки они оказываются едва ли не на дороге.

Сугроб возле остановки общественного транспорта «Гимназия № 8» в Первомайском районе Новосибирска стал импровизированной горкой для местных детей.

Взрослые беспокоятся, что катающиеся на плюшках ребятишки могут оказаться на дороге и сбить кого-то из прохожих. Судя по комментарию, который появился в паблике «Подслушано Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», последнее уже случалось.

«Сделали им замечание. Уважаемые родители, поговорите со своими детьми о безопасности, а то собьёт ещё кого-нибудь», — сообщил кто-то из местных.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой опасной импровизированной горке. Она также появилась этой зимой, но в Дзержинском районе, вблизи «Сибирского Молла». Съезд с неё, как и с сугроба в Первомайском районе, ведёт к дороге.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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дети
Новосибирск
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