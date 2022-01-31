В Новосибирске выросли цены на сотовую связь

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Операторы подняли цены на сотовую связь в Новосибирске.

В Новосибирске операторы сотовой связи предупредили клиентов о росте цен. Об этом сообщили СМИ.

Жители Новосибирска получили уведомления от мобильных операторов о повышении цен. Компании объяснили рост цен тем, что клиенты стали больше пользоваться интернетом, а также необходимостью модернизировать оборудование.

МТС повышает плату по архивным тарифам на 30 рублей, цены также поднял оператор Yota. Компании предлагают клиентам, недовольным новой стоимостью услуг, перейти на более дешевые тарифы. Рассматривает возможность повысить плату за сотовую связь и «Билайн», передает АиФ-Новосибирск. Компании «Теле2» и «Мегафон» пока не озвучили свои решения.

Маркетологи объяснили, что рост цен на сотовую связь укладывается в общую картину повышения цен на продукты и услуги.