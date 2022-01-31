Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске выросли цены на сотовую связь

Фото В Новосибирске выросли цены на сотовую связь
Фото В Новосибирске выросли цены на сотовую связь

Pixabay.com

Операторы подняли цены на сотовую связь в Новосибирске.

В Новосибирске операторы сотовой связи предупредили клиентов о росте цен. Об этом сообщили СМИ.

Жители Новосибирска получили уведомления от мобильных операторов о повышении цен. Компании объяснили рост цен тем, что клиенты стали больше пользоваться интернетом, а также необходимостью модернизировать оборудование.

МТС повышает плату по архивным тарифам на 30 рублей, цены также поднял оператор Yota. Компании предлагают клиентам, недовольным новой стоимостью услуг, перейти на более дешевые тарифы. Рассматривает возможность повысить плату за сотовую связь и «Билайн», передает АиФ-Новосибирск. Компании «Теле2» и «Мегафон» пока не озвучили свои решения.

Маркетологи объяснили, что рост цен на сотовую связь укладывается в общую картину повышения цен на продукты и услуги.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11392
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
9379
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7853
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7668
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7431
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7209
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6089
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская