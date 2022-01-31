В Новосибирской области экс-полицейского судят за присвоение 90 банок тушёнки

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В Новосибирской области завершены следственные действия в отношении бывшего замначальника полиции отдела МВД России по Черепановскому району.

В Новосибирской области следователи передали в суд уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника полиции отдела МВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

«По данным следствия, в 2020 году обвиняемый, являясь сотрудником полиции, дал незаконное разрешение на проведение в помещении кафе в Новосибирской области мероприятия, а также принял меры к сокрытию указанного административного правонарушения. Кроме того, фигурант по делу обратился в адрес одного из предприятий с просьбой о выделении помощи в виде продуктов питания для сотрудников полиции, убывающих в служебную командировку, после чего распорядился ими по своему усмотрению», – пояснили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По информации прокуратуры, речь идёт о спонсировании мясными консервами личного состава, командированного на Северный Кавказ.

«Однако все полученные 90 банок тушёнки мужчина похитил, распорядившись ими по своему усмотрению», – подчеркнули в прокуратуре региона.

Также, по версии следствия, бывший сотрудник приказал не возбуждать уголовное дело в отношении мужчин, стрелявших из карабина в сторону людей. А также приказал сотруднику ДПС не составлять протокол на пойманного водителя грузовика, который не имел права находиться за рулём.

«В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Вину в совершении указанных преступных действий признал в полном объёме», – добавили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением передано в Черепановский районный суд Новосибирской области.

Напомним, ранее экс-главу межрайонного отдела Следственного комитета в Новосибирске Юрия Лущенкова приговорили к 6 годам заключения за получение взятки.