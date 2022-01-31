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В Подмосковье контрактник случайно застрелил солдата из Красноярска

Фото В Подмосковье контрактник случайно застрелил солдата из Красноярска
Фото В Подмосковье контрактник случайно застрелил солдата из Красноярска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

31 января в подмосковной части погиб 25-летний срочник из Красноярска – в него выстрелил сослуживец.

Утром 31 января в Подмосковье из-за случайного выстрела погиб 25-летний срочник из Красноярска. В него по неосторожности выстрелил сослуживец в комнате для хранения оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», – рассказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, контрактник выстрелил сослуживцу в голову, после чего тот скончался на месте. Погибшим солдатом оказался уроженец Красноярска, который закончил Сибирский федеральный университет по направлению «экологию и природопользование».

На данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, чтобы установить все причины инцидента.

Напомним, ранее в Новосибирске два солдата получили условные сроки за избиение своих сослуживцев в воинской части.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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