"В расстроенных чувствах и со стеклянным взглядом": как туристка из Новосибирска упала из окна пансионата в Сочи

Фото vk.com; видео ЮРПСО МЧС России

Дизайнер из Новосибирска остановилась проездом в сочинском пансионате — она сутки не выходила из номера, а потом выпала из окна.

Утром 27 января 30-летняя жительница Новосибирска Ольга (имя изменено — прим. ред.) упала с четвертого этажа пансионата «Аквамарин», который находится в Сочи. Фактически сибирячка пролетела два этажа и упала на козырёк здания, откуда её и достали сочинские спасатели. По словам близких, сейчас туристка уже пошла на поправку, ей предстоит одна операция — и уже через 10 дней врачи отпустят девушку домой, в Новосибирск. Журналист Сиб.фм узнала подробности ЧП у работников "Аквамарина" и родственников самой сибирячки.

Из номера не выходила

Администратор "Аквамарина" Алексей говорит, что ЧП произошло буквально на его глазах. Он сам лично заселял сибирячку и провожал её до номера.

"Когда она заселялась, я видел, что девушка была в расстроенных чувствах и с каким-то стеклянным взглядом, — рассказал мужчина. — Я пять лет работаю, и уже знаю этот взгляд — с парнем или с мужем поругалась. А когда я попросил у неё паспортные данные, а она в трансе в каком-то встала, минут на 10-15, сразу было видно, что она очень боялась и не хотела, чтобы её нашли".

Теперь мужчина винит себя в том, что не поговорил с клиенткой и не уделил ей должного внимания. Он считает, что если бы кто-то вовремя увидел настрой девушки, то инцидента можно было бы избежать.

После случившегося он лично просматривал камеры — и убедился, что за весь день Ольга ни разу не вышла из номера, к ней тоже никто не приходил.

"На окне в номере стоит сетка, камера туда не попадает, но за десять минут до трагедии был звук падения — оказалось, что это сетка упала, — продолжает мужчина. — Прошло ещё десять минут, сначала крик, а потом уже девушка сорвалась".

Алексей подчёркивает, что в номере все вещи были аккуратно разложены, алкоголем и сигаретами не пахло.

"Никаких наркотиков там близко не было, как сейчас пишут, человек просто в трансе был эмоциональном, — рассуждает собеседник Сиб.фм. — Полицейские нашли её дневник, но там ничего такого не было, обычные рассуждения".

Пролетела два этажа

Мужчина уточнил, что девушка пролетела два этажа и приземлилась на крышу складских помещений. Сразу же на место ЧП были вызваны сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда. Вместе с ними прибыл врач, который прямо на крыше сделал туристке инъекции с обезболивающими препаратами и зафиксировал отдел позвоночника воротником.

— Прибыв на место происшествия, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, используя трехколенную раздвижную лестницу, поднялись к пострадавшей. На месте уже находился врач скорой помощи, который сделал девушке внутримышечные инъекции с обезболивающими препаратами, а также зафиксировал шейный отдел позвоночника воротником Шанца. После этого спасатели на анатомических носилках «Ферно», с применением альпинистского снаряжения, эвакуировали пострадавшую через окно внутрь помещения, — сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Пострадавшую доставили в больницу. Девушка закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости и переломы костей таза.

Искала город для переезда

Ольга работала дизайнером, незадолго до трагедии девушка уволилась из крупной компании, где работала в штате. По словам мамы пострадавшей девушки Ирины, туристка полностью ушла в офлайн и поэтому могла позволить себе работать в любом городе. Девушка решила переехать из холодной Сибири и каталась по стране, выбирая город для жизни.

"Она побывала в Нижнем-Новгороде, Москве, после Сочи должна была проехать по Краснодарскому краю", — объясняет Ирина.

Женщина подчёркивает, что внешне в жизни дочери всё было хорошо.

"Мы с ней ещё толком не разговаривали, — объясняет женщина. — Она брала у соседок по палате телефон, просто сказать, что с ней всё хорошо. Что там произошло... Я сказать не берусь, пока лично от неё всё не услышу".

Ирина считает, что в этой ситуации Ольге повезло тем, что она упала на козырёк, именно из-за этого девушке удалось выжить.

«Она пошла на поправку, – продолжает Ирина. – Ей поставят в ногу специальную деталь, сегодня как раз будет операция. Врачи говорят, что дней через 10 уже могут выписать её. И она, конечно, сразу же поедет домой в Новосибирск».

Сибирячка пояснила, что ни у неё, ни у Ольги нет никаких знакомых в Сочи — поэтому она хотела бы обратиться к местным жителям через СМИ. Мать пострадавшей туристки хочет найти кого-то, кто бы смог передать в больницу дочери продукты и вещи первой необходимости.

Связаться с женщиной можно через редакцию Сиб.фм.