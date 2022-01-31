Вандалы изрисовали фаллосами детский городок Натальи Водяновой в Новосибирске

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Жители Северо-Чемского жилмассива пожаловались на запустение детского городка, который был открыт по инициативе топ-модели Натальи Водяновой в Новосибирске.

Вандалы изрисовали фаллосами и непристойными надписями детский городок «Кораблик», открытый в 2008 году благотворительным фондом «Обнажённые сердца», топ-модели Натальи Водяновой. Городок никем не охранялся.

Водянова подарила Новосибирску детский городок «Кораблик» под впечатлением трагедии, произошедшей в Беслане. Мэрия города выделила участок под строительство площадки, а также взяла на себя благоустройство сквера. Изначально городок находился в ведении МБУ «Центр "Молодёжный"», которое в том числе занималось охраной территории. Впоследствии «Кораблик» был передан на баланс управления благоустройства общественных пространств. В результате охрана с городка была снята, поскольку он не имеет статус достопримечательности или памятника архитектуры, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Местные жители жалуются, что в городке собираются наркоманы, а горки и аттракционы изрисованы непристойными надписями и изображениями. В мэрии отметили, что в настоящее время горки закрыты, поскольку формально срок эксплуатации городка закончился по истечении 10 лет после его открытия. В настоящее время есть проект о размещении на участке новой площадки.

Напомним, ранее в Новосибирске открыли детскую площадку в форме погрузчика.