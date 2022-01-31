Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Вандалы изрисовали фаллосами детский городок Натальи Водяновой в Новосибирске

Фото Вандалы изрисовали фаллосами детский городок Натальи Водяновой в Новосибирске
Фото Вандалы изрисовали фаллосами детский городок Натальи Водяновой в Новосибирске

Фото pixabay.com

Жители Северо-Чемского жилмассива пожаловались на запустение детского городка, который был открыт по инициативе топ-модели Натальи Водяновой в Новосибирске.

Вандалы изрисовали фаллосами и непристойными надписями детский городок «Кораблик», открытый в 2008 году благотворительным фондом «Обнажённые сердца», топ-модели Натальи Водяновой. Городок никем не охранялся.

Водянова подарила Новосибирску детский городок «Кораблик» под впечатлением трагедии, произошедшей в Беслане. Мэрия города выделила участок под строительство площадки, а также взяла на себя благоустройство сквера. Изначально городок находился в ведении МБУ «Центр "Молодёжный"», которое в том числе занималось охраной территории. Впоследствии «Кораблик» был передан на баланс управления благоустройства общественных пространств. В результате охрана с городка была снята, поскольку он не имеет статус достопримечательности или памятника архитектуры, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Местные жители жалуются, что в городке собираются наркоманы, а горки и аттракционы изрисованы непристойными надписями и изображениями. В мэрии отметили, что в настоящее время горки закрыты, поскольку формально срок эксплуатации городка закончился по истечении 10 лет после его открытия. В настоящее время есть проект о размещении на участке новой площадки.

Напомним, ранее в Новосибирске открыли детскую площадку в форме погрузчика.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11035
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
8866
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7707
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7554
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7311
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7109
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6023
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская