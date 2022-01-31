Видео с новосибирским манулом набрало больше 6 миллионов просмотров

Instagram.com / romanpaulov

Новосибирский фотограф опубликовал видео с манулом из новосибирского зоопарка. Ролик набрал более 6 миллионов просмотров.

Трогательное видео с манулом из Новосибирского зоопарка собрало миллионы просмотров и восторженных комментариев пользователей Instagram.

Новосибирский фотограф Роман Паулов опубликовал в соцсетях видео с манулом из новосибирского зоопарка. На кадрах манул широко зевает, а потом греет передние лапки на своем пушистом хвосте. Короткий ролик за несколько дней собрал миллионы просмотров и разлетелся по всем социальным сетям. Только в Instagram-аккаунте фотографа его посмотрели более 6 миллионов раз.

Манул, живущий в новосибирском зоопарке, вызвал умиление у пользователей Сети из разных стран. Люди оставляют к видео трогательные комментарии на разных языках.

Роман Паулов давно увлекается фото- и видеосъемкой манулов, в его аккаунте множество постов посвящено этим хищникам.