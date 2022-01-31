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общество

Время загадывать желания: нумерологи рассказали о магической силе зеркальной даты 22.02.2022

Фото Время загадывать желания: нумерологи рассказали о магической силе зеркальной даты 22.02.2022
Фото Время загадывать желания: нумерологи рассказали о магической силе зеркальной даты 22.02.2022

Pixabay.com

Нумерологи рассказали, что принесет людям полностью зеркальная дата-палиндром 22.02.2022, в которой «зашиты» целых шесть двоек.

Наступающий месяц будет отмечен зеркальной датой – 22 февраля 2022 года. В нашем тысячелетии всего 60 таких дат. Она сулит жителям Земли много важного и интересного.

В России, как и в других странах, на 22 февраля 2022 года огромное количество молодоженов назначили свадьбы, чтобы интересная дата навсегда осталась в истории семьи. Что касается силы этого дня, то сочетание двоек имеет сильную энергию. В нумерологии цифра 2 считается одной из самых емких и символизирует удвоение любой энергии – как хорошей, так и плохой. Поэтому в этот день важно соблюдать определенную осторожность. При этом такое сочетание цифр может оказать и благотворное влияние на человека: дата символизирует силу природы, высший ум, энергию созидания и вдохновения.

22 февраля – это дата-палиндром, которую можно одинаково прочитать слева направо и справа налево. Она символизирует вдохновение и восторженность, при этом симметрия даты обеспечивает этим чувствам спокойствие и гармонию. Кроме того, двойка считается символом любви и дружеских отношений. Поэтому заключение брака в такой день может оказать позитивное влияние на будущее семьи. В этот день также можно присмотреться к своему ближайшему окружению: в этот день можно найти свою «вторую половинку».

Кроме того, нумерологии советуют 22 февраля зажечь свечу ровно в 22:00, чтобы загадать желание, глядя на ее пламя. При правильном настрое такое желание имеет все шансы осуществиться, передает РИА ФАН.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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