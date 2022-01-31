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общество

Знаменитый красноярский конь Иго-го скончался из-за стресса

Фото Знаменитый красноярский конь Иго-го скончался из-за стресса
Фото Знаменитый красноярский конь Иго-го скончался из-за стресса

Pixabay.com

Прославившийся в Красноярском крае конь Иго-го скончался от пережитого стресса.

Знаменитый в Красноярском крае конь Иго-го умер в Дивногорске от язвы. В спортивном клубе рассказали, что причиной смерти коня стал пережитый им стресс.

Конь Иго-го попал в Дивногорск из Игарки после того, как там расформировали совхоз. У животного были многочисленные травмы, которые нужно было лечить, поэтому его приютил спортивный клуб «Талисман». Его привезли в Дивногорск на самолете – до этого животных перевозили только наземным транспортом.

В Дивногорске коня прооперировали и поместили к сородичам. Однако неделю назад самочувствие животного ухудшилось, у него начались колики и заворот кишок. Ветеринарам не удалось спасти жизнь коня – сказались старые проблемы со здоровьем.

В клубе тяжело переживают смерть знаменитого коня.

«Он преодолел то, что не каждый человек преодолеет. Сейчас опускаются руки, для команды это огромная потеря. Когда он прилетел в Дивногорск, он стал символом нашего клуба. Мы до сих пор отходим от этой трагедии», – рассказали представители «Талисмана» в беседе с «МК в Красноярске».

Сотрудники клуба хотели создать приют для таких животных, как Иго-го, и помогать лошадям. Однако после его смерти от этой идеи в «Талисмане» отказались и приостановили работу клуба.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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