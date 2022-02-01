Андрей Травников проконтролировал работу первичного звена здравоохранения при росте звонков в единую регистратуру

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Количество автомобилей такси, доставляющих врачей к пациентам, было увеличено вдвое – до трёхсот. В первую очередь были усилены направления, которые испытывают наибольшую нагрузку: call-центры и первичное медицинское звено. Губернатор Андрей Травников проконтролировал работу по мобилизации системы здравоохранения области для борьбы с новой волной пандемии коронавируса.

Нагрузка на единую регистратуру региона выросла в 11 раз. За 31 января операторы call-центров приняли 55 тысяч вызовов, до пандемии их количество насчитывало четыре-шесть тысяч. Благодаря увеличению количества операторов сегодня без проблем обрабатываются все поступающие звонки.

По данным заместителя министра здравоохранения Елены Аксёновой, робот Николай также продолжает приём звонков, количество операторов увеличили до 210 (до пандемии их было 60). Для усиления службы организованы дополнительные call-центры – на базе НГУАДИ, в Новосибирском медколледже, в Академгородке, куда включены операторы из 60 поликлиник. Когда пациент звонит на номер 122, система переключает его на любого освободившегося оператора.

На данный момент среднее время дозвона составляет 4,3-4,5 минуты. Во время вчерашней DDоS-атаки максимальное время ожидания составляло 8 минут.

Согласно докладу министр цифрового развития региона Сергея Цукаря, возросла общая нагрузка. Попытка перегрузить систему извне повлияла на операторов, работающих по распределённому принципу и в центральный районных больницах региона. Там выделены отдельные каналы, а DDoS-атаки формируют нагрузку на канал связи. Удалённые операторы также наблюдали затруднения в работе медицинской системы и call-центров. Сегодня система работает устойчиво.

Кроме того, значительно возросла нагрузка и на первичное звено здравоохранения. Благодаря планомерной работе по мобилизации дополнительных ресурсов ситуацию удалось нормализовать. Сегодня более тысячи специалистов включены в сигнализационный список областного Минздрава. Они готовы подключиться к работе коллективов любого медучреждения.

Елена Аксёнова рассказала, что Минздрав усилил работу call-центров студентами медицинского вуза, медкафедры НГУ, медколледжа и других вузов, были перераспределены сотрудники учреждений в сфере здравоохранения, которые не работают по ковидному профилю, занимаясь плановой специализированной помощью.

Министр здравоохранения Константин Хальзов пояснил, что решение о приостановлении диспансеризации и профосмотров позволило направить всех узких специалистов на организацию помощи пациентам с коронавирусом.

Губернатор отметил, что это решение можно считать оправданным, так как при кратном росте вызовов по ОРВИ и COVID-19 важно обеспечить стабильную работу первичного звена.

Усиление первичного звена обеспечивается не только специалистами, но и транспортом. Для помощи врачам было привлечено порядка 150 автомобилей такси. На заседании правительства 31 января было принято решение увеличить их количество до трёхсот машин.

Как подчеркнула заместитель министра Елена Аксёнова, высокая нагрузка оказала влияние на скорость посещения пациента врачом на дому, не всегда это удаётся сделать в течение первых суток. В первую очередь врачи идут к пациентам с высокой температурой, средним или тяжёлым течением болезни. Болеющих в лёгкой форме также не оставляют без внимания – их передают на аудиоконтроль с постоянным обзвоном с рекомендациями. Минздрав запустил сберплатформу, на которой пациент самостоятельно или с помощью робота вносит данные о своём самочувствии. При ухудшении состояния вызов врача будет сделан повторно. Кроме того, любое поступление вызова или запись на приём отображается в системе и даёт повод для выписки дистанционного больничного листа – в первый день поступления заявки.

Для справки: с 1 февраля 2022 года приём звонков в единую регистратуру по номеру 124 будет приостановлен. Диспетчеры будут принимать звонки только по номеру 122. При звонке на 124 робот Николай предупреждает о том, что для вызова врача на дом и записи на приём в поликлинику необходимо использовать номер 122.

По номеру 122 можно записаться на вакцинацию, уточнить время записи к врачу или отменить запись, а также получить консультации по широкому спектру тем: вопросы по коронавирусной инфекции, оформление льготных лекарств, прикрепление к поликлинике, получение QR-кода, оформление ОМС, диспансеризация, оформление различных справок и многое другое.

Порядок действий для граждан при коронавирусе разработан специалистами Минздрава РФ и Минздрава Новосибирской области, ознакомиться с ним можно на сайте.