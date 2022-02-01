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Банк Уралсиб провёл урок финансовой грамотности для учеников школы в Новосибирске

Фото Банк Уралсиб провёл урок финансовой грамотности для учеников школы в Новосибирске
Фото Банк Уралсиб провёл урок финансовой грамотности для учеников школы в Новосибирске

Фото: Банк Уралсиб

Специалисты Банка Уралсиб в Новосибирске провели урок финансовой грамотности для учеников Детской MBA School.

Начальник управления продаж и клиентского обслуживания Новосибирского филиала Банка Уралсиб Татьяна Корчагина выступила перед ребятами, познакомила их с принципами разумного обращения с деньгами и безопасного финансового поведения, дала советы, как правильно распоряжаться личными финансами, какие продукты и услуги банка могут помочь инвестированию и приумножению сбережений. Учащиеся задавали вопросы о том, какие новые инструменты сегодня предлагают банки, как пользоваться услугами банка онлайн и с какого возраста можно стать клиентами банка.

«Для нас важно научить ребят ориентироваться в финансовом мире, правильно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. Это поможет воспитать грамотных клиентов и партнёров для банков», – отметила Татьяна Корчагина.

Банк Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в регионах: устраивает для школьников и студентов уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры. Участники мероприятий получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка и функционировании финансовой системы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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школа
финансы
образование
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Банк УРАЛСИБ
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