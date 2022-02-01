Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против двух новосибирских судей

Фото Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против двух новосибирских судей
Фото Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против двух новосибирских судей

Фото pixabay.com

В отношении двух новосибирских судей могут возбудить уголовные дела за превышение должностных полномочий.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подал ходатайства о возбуждении уголовных дел против шести судей, двое из которых живут и работают в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Так, Александр Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение уголовного дела против экс-председателя Купинского районного суда Тамары Кошлак. Он вменяет ей нарушение ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим госдолжность РФ»).

Второе дело может быть заведено в отношении мирового судьи 2-го судебного участка судебного района города Обь Татьяны Лисиной. Её подозревают в совершении преступлений сразу по нескольким статьям: ч. 4 ст. 33 УК РФ («Подстрекательство к преступлению»), ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Также будут рассмотрены ходатайства в отношении судьи Колосовского суда Омской области Владислава Куминова – за нарушение ПДД, судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского – смертельное ДТП. Возможно, будет возбуждено дело против судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина – взяточничество. И последнее дело против экс-председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева за целый букет преступлений: мошенничество, крупная взятка, подстрекательство, похищение, наркотики, вымогательство, подделка документов и отмывание денег.

Заседание коллегии назначено на 7 февраля 2022 года.

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушением жилого дома в Новосибирске. Местные жители пожаловались, что дом постепенно рушится, однако местная прокуратура с этим была не согласна.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11703
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
10090
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
8093
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7659
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7347
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6710
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей
6224
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская