Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против двух новосибирских судей

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В отношении двух новосибирских судей могут возбудить уголовные дела за превышение должностных полномочий.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подал ходатайства о возбуждении уголовных дел против шести судей, двое из которых живут и работают в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Так, Александр Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение уголовного дела против экс-председателя Купинского районного суда Тамары Кошлак. Он вменяет ей нарушение ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим госдолжность РФ»).

Второе дело может быть заведено в отношении мирового судьи 2-го судебного участка судебного района города Обь Татьяны Лисиной. Её подозревают в совершении преступлений сразу по нескольким статьям: ч. 4 ст. 33 УК РФ («Подстрекательство к преступлению»), ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Также будут рассмотрены ходатайства в отношении судьи Колосовского суда Омской области Владислава Куминова – за нарушение ПДД, судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского – смертельное ДТП. Возможно, будет возбуждено дело против судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина – взяточничество. И последнее дело против экс-председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева за целый букет преступлений: мошенничество, крупная взятка, подстрекательство, похищение, наркотики, вымогательство, подделка документов и отмывание денег.

Заседание коллегии назначено на 7 февраля 2022 года.

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушением жилого дома в Новосибирске. Местные жители пожаловались, что дом постепенно рушится, однако местная прокуратура с этим была не согласна.