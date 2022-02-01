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Когда сойдутся 6 двоек: тайное предсказание ясновидящей Ванги обнародовано накануне 22 февраля 2022 года

Фото Когда сойдутся 6 двоек: тайное предсказание ясновидящей Ванги обнародовано накануне 22 февраля 2022 года
Фото Когда сойдутся 6 двоек: тайное предсказание ясновидящей Ванги обнародовано накануне 22 февраля 2022 года

Фото с сайта pixabay.com

По словам болгарской провидицы, пришедший год будет тяжёлым – в каждом месяце будет пять двоек одновременно. Самая тревожная дата – 22 февраля 2022 года.

Ещё одно из предсказаний ясновидящей из Болгарии поддалось расшифровке. По мнению Ванги, 2022 год пройдёт нелегко из-за отражения пяти двоек в каждом из месяцев. Одна из самых тяжёлых дат – 22 февраля 2022 года, а также декабрь 2023 года.

Фото Когда сойдутся 6 двоек: тайное предсказание ясновидящей Ванги обнародовано накануне 22 февраля 2022 года 2

Если верить пророчеству, учёные обнаружат в Сибири новый вирус. «Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – сказано в нём.

Но в пророчестве было сказано не только о новом тяжёлом заболевании.

Фото Когда сойдутся 6 двоек: тайное предсказание ясновидящей Ванги обнародовано накануне 22 февраля 2022 года 3

Также провидица утверждала, что в 2022 году многих настигнет жажда – нехватка питьевой городы во многих точках планеты.

По утверждению провидицы, в текущем году лидеры двух государств скрепят договорённости рукопожатием и некоторые славянские державы снова войдут в состав России. Из этого же пророчества следует, что в новом обличье вернутся все те, кто раньше отвернулся от страны.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – считала ясновидящая.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

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Ванга
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