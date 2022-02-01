Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска вакантно более 10 должностей.

В администрацию Новосибирска требуются 13 сотрудников. Еще несколько десятков должностей вакантны в департаментах мэрии и районных администрациях города. Об этом сообщает Сиб.фм.

На начало февраля в мэрии Новосибирска остаются вакантными 13 должностей. Сотрудники требуются в департамент связи и информатизации мэрии, комитет по международному сотрудничеству, департамент правовой и кадровой работы, управление архитектурно-строительной инспекции и департамент экономики и стратегического развития.

Кроме того, сотрудники нужны в департаменте строительства и архитектуры мэрии города, в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, в департаменте земельных и имущественных отношений, в департаменте финансов и налоговой политики, в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, в управлении общественных связей, в департаменте энергетики и ЖКХ, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, в департаменте по социальной политике и в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Сотрудники разной квалификации – от водителей и инженеров до замглавы администрации – требуются в администрации районов Новосибирска.