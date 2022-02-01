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Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти

Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти
Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти

Фото из социальный сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Журналисты Сиб.фм выяснили причины нападения бульдогов на 54-летнюю жительницу Тогучина, которая в результате оказалась в реанимации с тяжёлыми травмами.

Полиция заинтересовалась новостью о том, что в Новосибирской области несколько американских бульдогов напали на свою хозяйку и искусали её до полусмерти. Журналисты Сиб.фм нашли ответ на вопрос, почему собаки проявили агрессию, и что теперь будет с породистыми питомцами, замаравшими свои морды в человеческой крови.

Атака амербулей

Инцидент произошёл 30 января. О том, что на 54-летнюю заводчицу американских бульдогов Ларису З. напали её же собственные собаки сообщила престарелая мать женщины. Родственницы живут в одном доме, разделенном на две квартиры. Пенсионерка сначала услышала крики дочери, но большого значения им не придала: мол, опять на собак ругается. Когда крики перешли в мольбы о помощи, старушка запаниковала – идти к собакам не решилась, позвонила внучке. Та приехала и обнаружила окровавленную мать, лежащую на полу. У Ларисы оказалось сильно покусаны лицо, шея, разодрана грудь. Женщину в срочном порядке госпитализировали. По неподтверждённым пока данным, собаковод осталась без носа, у неё сильно повреждена челюсть.

Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти 2

Медики передали информацию о пострадавшей в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП.

«31 января в отдел МВД России по Тогучинскому района поступила информация из медицинского учреждения о поступлении женщины с телесными повреждениями, предположительно, пациентка пострадала от укусов собаки. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Воспитать зверя с любовью

В прошлом году Лариса З. дала интервью журналисту местной тогучинской газеты. Она рассказала, что в детстве мечтала о собаке и первого питомца – боксёра – завела в 17 лет. С возрастом тяга к домашним животным только усиливалась. Так у женщины впоследствии появилась немецкая овчарка по кличке Багира. При этом Лариса призналась, что придерживалась оригинальных способов дрессировки крупных собак.

«Однажды мы загорали с друзьями на речке. Вдруг видим идёт незнакомый мне мужчина с веником в руках, наверное, после бани. Я говорю, Багира, видишь человека, пойди и забери у него веник. Только сделай это аккуратно и не напугай его. От самой речки она кралась за ним, чтобы выполнить команду, и в итоге принесла. Хозяин веника даже не возмутился», — рассказала собаковод журналисту.

Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти 3

По словам женщины, в один прекрасный день Багира пропала: пошла погулять и не вернулась. При этом она назвала овчарку настоящей и верной подругой, которая «могла спокойно общаться даже с детьми, но конечно под присмотром». Лариса предположила, что собаку могли украсть.

Уже довольно давно женщина разводит американских бульдогов. На вопрос корреспондента, как добиться от огромных псов результатов на конкурсах, Лариса заявила о нежном отношении к ним.

«(Воспитывать) любовью и только любовью к ним, братьям нашим меньшим. Без этого невозможно. Их нельзя наказывать, а тем более – бить. Словами, только так, они ведь все понимают. И стараются отплатить тем же. Чтобы приручить питомца нужно приложить немало усилий. Первое – это социализация, то есть дать ему привыкнуть к людям. И тогда он никогда не позволит себе вести себя агрессивно по отношению к ним», — заявила собаковод.

В подтверждение своих успехов женщина продемонстрировала тогда журналисту награды, кубки, медали и дипломы за победы на выставках не только в Новосибирске, но и в Кемерово, Новокузнецке, Ленинск-Кузнецке.

Собачий бой

О том, что произошло между хозяйкой собак и её питомцами сегодня можно только догадываться. Женщина в настоящее время находится в реанимации. Её дочь Кристина с журналистами общаться не желает: сообщения в соцсети читает, но не отвечает на них.

Местные жители вспоминают, что Лариса часто выгуливала 45-килограммовых любимцев и всегда уверяла, что они беспрекословно её слушаются. Кинолог Владимир Уражевский, комментируя инцидент, предположил, что бульдоги могли среагировать на человека, находившегося в состоянии опьянения, могли напасть из-за нерегулярного кормления.

Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти 4

Источник Сиб.фм, знакомый с ситуацией, опроверг предположения специалистов. По словам девушки, Лариса вмешалась в конфликт между питомцами и в результате стала жертвой собачьей драки.

«Она разнимала собак. Кобель на неё кинулся. Больше я не могу вам дать комментариев», — отметил источник.

В настоящее время женщина продолжает находиться в реанимации в тяжелейшем состоянии.

Крупная собака – бомба замедленного действия

Руководитель кинологического клуба «Сибирь» Александра Блашкевич заявила, что лично знает Ларису З. Эксперт с многолетним стажем не взялась рассуждать о причинах нападения собак в конкретной ситуации, но заявила, что предпосылки к агрессии были.

«Если вы держите крупных, физически сильных собак, не дрессируя их и не уделяя должного внимания их воспитанию, то вы сидите на мине замедленного действия, которая рано или поздно сработает. Ничего удивительного, что рвануло. Лариса не занималась дрессировкой собак. Какую-то там бытовую дрессировку по мере своих сил, возможностей и понимания она делала, но этого недостаточно, когда у тебя живет стая», — заявила Блашкевич.

Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти 5

Она подчеркнула, что проблема профессиональной дрессировки крупных собак – это проблема современных любителей домашних животных. Максимум чем сегодня занимаются собаководы, по ее словам, — это уделяют внимание спортивной составляющей.

«Раньше если собачку берешь крупненькую, то идешь на курсы, получаешь теоретические навыки. Собачка подросла — идешь на дрессировочную площадку – всё шло через «обязаловку». Сейчас таких рамок нет, соответственно народ занимается с собаками в меру своего понимания. Отсюда результат», — подчеркнула Блашкевич.

В конце разговора эксперт добавила, что, по ее мнению, Лариса стала жертвой собачей «склоки», в которой человек, как «существо наиболее слабое и уязвимое», пострадал сильнее всего.

Сама виновата

Согласно российскому законодательству, собака – вещь, которая принадлежит своему хозяину, заявил журналисту Сиб.фм директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров. В этом случае собаковод стал жертвой своей собственной «вещи», это как, если бы на владельца авто наехал его же собственный автомобиль, отметил юрист.

Фото Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти 6

«Собака не изымается, нет оснований ее изымать, нет оснований ее умерщвлять — для этого нужны медицинские показания. В этой ситуации получается, что претензии не к кому предъявлять. Хозяйка собак сама виновата. Она в своем лице и подозреваемая, и потерпевшая. Здесь состава преступления никакого нет», — пояснил Егоров.

Журналисты Сиб.фм продолжают следить за развитием событий.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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