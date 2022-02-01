Откусили нос, порвали грудь: почему заводчица бульдогов под Новосибирском воспитывала питомцев «с любовью», а они изодрали её до полусмерти

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Журналисты Сиб.фм выяснили причины нападения бульдогов на 54-летнюю жительницу Тогучина, которая в результате оказалась в реанимации с тяжёлыми травмами.

Полиция заинтересовалась новостью о том, что в Новосибирской области несколько американских бульдогов напали на свою хозяйку и искусали её до полусмерти. Журналисты Сиб.фм нашли ответ на вопрос, почему собаки проявили агрессию, и что теперь будет с породистыми питомцами, замаравшими свои морды в человеческой крови.

Атака амербулей

Инцидент произошёл 30 января. О том, что на 54-летнюю заводчицу американских бульдогов Ларису З. напали её же собственные собаки сообщила престарелая мать женщины. Родственницы живут в одном доме, разделенном на две квартиры. Пенсионерка сначала услышала крики дочери, но большого значения им не придала: мол, опять на собак ругается. Когда крики перешли в мольбы о помощи, старушка запаниковала – идти к собакам не решилась, позвонила внучке. Та приехала и обнаружила окровавленную мать, лежащую на полу. У Ларисы оказалось сильно покусаны лицо, шея, разодрана грудь. Женщину в срочном порядке госпитализировали. По неподтверждённым пока данным, собаковод осталась без носа, у неё сильно повреждена челюсть.

Медики передали информацию о пострадавшей в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП.

«31 января в отдел МВД России по Тогучинскому района поступила информация из медицинского учреждения о поступлении женщины с телесными повреждениями, предположительно, пациентка пострадала от укусов собаки. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Воспитать зверя с любовью

В прошлом году Лариса З. дала интервью журналисту местной тогучинской газеты. Она рассказала, что в детстве мечтала о собаке и первого питомца – боксёра – завела в 17 лет. С возрастом тяга к домашним животным только усиливалась. Так у женщины впоследствии появилась немецкая овчарка по кличке Багира. При этом Лариса призналась, что придерживалась оригинальных способов дрессировки крупных собак.

«Однажды мы загорали с друзьями на речке. Вдруг видим идёт незнакомый мне мужчина с веником в руках, наверное, после бани. Я говорю, Багира, видишь человека, пойди и забери у него веник. Только сделай это аккуратно и не напугай его. От самой речки она кралась за ним, чтобы выполнить команду, и в итоге принесла. Хозяин веника даже не возмутился», — рассказала собаковод журналисту.

По словам женщины, в один прекрасный день Багира пропала: пошла погулять и не вернулась. При этом она назвала овчарку настоящей и верной подругой, которая «могла спокойно общаться даже с детьми, но конечно под присмотром». Лариса предположила, что собаку могли украсть.

Уже довольно давно женщина разводит американских бульдогов. На вопрос корреспондента, как добиться от огромных псов результатов на конкурсах, Лариса заявила о нежном отношении к ним.

«(Воспитывать) любовью и только любовью к ним, братьям нашим меньшим. Без этого невозможно. Их нельзя наказывать, а тем более – бить. Словами, только так, они ведь все понимают. И стараются отплатить тем же. Чтобы приручить питомца нужно приложить немало усилий. Первое – это социализация, то есть дать ему привыкнуть к людям. И тогда он никогда не позволит себе вести себя агрессивно по отношению к ним», — заявила собаковод.

В подтверждение своих успехов женщина продемонстрировала тогда журналисту награды, кубки, медали и дипломы за победы на выставках не только в Новосибирске, но и в Кемерово, Новокузнецке, Ленинск-Кузнецке.

Собачий бой

О том, что произошло между хозяйкой собак и её питомцами сегодня можно только догадываться. Женщина в настоящее время находится в реанимации. Её дочь Кристина с журналистами общаться не желает: сообщения в соцсети читает, но не отвечает на них.

Местные жители вспоминают, что Лариса часто выгуливала 45-килограммовых любимцев и всегда уверяла, что они беспрекословно её слушаются. Кинолог Владимир Уражевский, комментируя инцидент, предположил, что бульдоги могли среагировать на человека, находившегося в состоянии опьянения, могли напасть из-за нерегулярного кормления.

Источник Сиб.фм, знакомый с ситуацией, опроверг предположения специалистов. По словам девушки, Лариса вмешалась в конфликт между питомцами и в результате стала жертвой собачьей драки.

«Она разнимала собак. Кобель на неё кинулся. Больше я не могу вам дать комментариев», — отметил источник.

В настоящее время женщина продолжает находиться в реанимации в тяжелейшем состоянии.

Крупная собака – бомба замедленного действия

Руководитель кинологического клуба «Сибирь» Александра Блашкевич заявила, что лично знает Ларису З. Эксперт с многолетним стажем не взялась рассуждать о причинах нападения собак в конкретной ситуации, но заявила, что предпосылки к агрессии были.

«Если вы держите крупных, физически сильных собак, не дрессируя их и не уделяя должного внимания их воспитанию, то вы сидите на мине замедленного действия, которая рано или поздно сработает. Ничего удивительного, что рвануло. Лариса не занималась дрессировкой собак. Какую-то там бытовую дрессировку по мере своих сил, возможностей и понимания она делала, но этого недостаточно, когда у тебя живет стая», — заявила Блашкевич.

Она подчеркнула, что проблема профессиональной дрессировки крупных собак – это проблема современных любителей домашних животных. Максимум чем сегодня занимаются собаководы, по ее словам, — это уделяют внимание спортивной составляющей.

«Раньше если собачку берешь крупненькую, то идешь на курсы, получаешь теоретические навыки. Собачка подросла — идешь на дрессировочную площадку – всё шло через «обязаловку». Сейчас таких рамок нет, соответственно народ занимается с собаками в меру своего понимания. Отсюда результат», — подчеркнула Блашкевич.

В конце разговора эксперт добавила, что, по ее мнению, Лариса стала жертвой собачей «склоки», в которой человек, как «существо наиболее слабое и уязвимое», пострадал сильнее всего.

Сама виновата

Согласно российскому законодательству, собака – вещь, которая принадлежит своему хозяину, заявил журналисту Сиб.фм директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров. В этом случае собаковод стал жертвой своей собственной «вещи», это как, если бы на владельца авто наехал его же собственный автомобиль, отметил юрист.

«Собака не изымается, нет оснований ее изымать, нет оснований ее умерщвлять — для этого нужны медицинские показания. В этой ситуации получается, что претензии не к кому предъявлять. Хозяйка собак сама виновата. Она в своем лице и подозреваемая, и потерпевшая. Здесь состава преступления никакого нет», — пояснил Егоров.

Журналисты Сиб.фм продолжают следить за развитием событий.