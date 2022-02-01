Пенсии, детские пособия и маткапитал: какие социальные выплаты выросли в России с 1 февраля

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В феврале в России проиндексируют ряд социальных выплат, включая материнский капитал и страховую пенсию по старости. В целом повышение коснётся более 16 миллионов граждан, Сиб.фм предлагает узнать обо всём подробнее.

Увеличение материнского капитала

Размер материнского капитала на первого ребёнка после индексации на 8,4 % составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребёнка — 693,1 тыс. рублей, но при условии, что прежде семья не получала маткапитал на первенца. В противном случае будет выплачено 168,6 тыс. рублей.

Индексация пособий для семей с детьми

Единовременная выплата при рождении ребёнка, которую можно получить вне зависимости от трудоустройства и уровня доходов родителей, составит 18,8 тыс. рублей, но в случае, если ребёнок появился до 1 февраля. При рождении после этой даты сумма будет уже 20,4 тыс. рублей.

Минимальное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет составит 7,6 тыс. рублей в месяц, максимальная планка вырастет до 31,3 тыс. рублей.

Единовременное пособие, которое выплачивается опекунам или усыновителям при передаче детей в семью, составит 20,4 тыс. рублей, максимальный размер — 156,4 тыс. рублей, если ребёнок будет передан после 1 февраля.

Повышение пенсии по старости

Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 8,6 %, после этого средний размер такой выплаты составит 18 984 рубля.

Прибавка к страховой пенсии по старости тоже вырастет и в среднем будет составлять 1,5 тыс. рублей.

Индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Данную выплату, которая ежегодно индексируется на размер инфляции, получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Наибольший размер ЕДВ у Героев Советского Союза и России. В этом году они получат прядка 75 тысяч рублей.

Выплата участникам Великой Отечественной войны составит 4,7 тыс. рублей.

Ставшие инвалидами из-за чернобыльской аварии граждане и ликвидаторы получат по 3,1 тыс. рублей.

Увеличение пособия на погребение

Речь о пособии, которое Пенсионный фонд России выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. В целом по стране его размер в феврале 2022 года составит около 7 тысяч рублей, однако регионы могут установить и свой. Например, в Москве это сумма порядка 19 тысяч.

Напомним, что единый порядок индексации социальных выплат, в соответствии с которым их размер пересматривается раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, действует с 2018 года.