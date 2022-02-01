Почему болит голова: опубликован график магнитных бурь на февраль 2022 года – самые опасные дни для гипертоников

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Самые сильные магнитные бури в феврале предстоит пережить 4 и 11 числа. Напомним, что для метеозависимых эти дни особенно тяжёлые, так как они сопровождаются головными болями и перепадами давления. Какие даты будут опасны для гипертоников – разбирался Сиб.фм.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН в 27-дневном прогнозе предсказывает две магнитные бури: 4 и 11 февраля. Причём 10 и 12 февраля магнитосфера останется возбуждённой.

По другим данным, в феврале 2022 года ожидается 5 периодов магнитных бурь, сообщает «МК в Новосибирске». 4 и 5 февраля ожидается мощная магнитная буря, сила которой составит 5 баллов. 10, 12–15, 22 и 27 февраля – неблагоприятные дни.

С наступлением неблагоприятных дней возникают следующие симптомы: быстрая и сильная усталость; головные боли; тревожное состояние; необъяснимая раздражительность; скачки артериального давления; бессонница. Состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходят в конце неблагоприятных дней.

В эти дни лучше всего не злоупотреблять кофе, спиртными напитками и табачными изделиями. Важно избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Также лучше не ездить за рулём автомобиля. А медики советуют метеозависимым людям больше гулять и дышать свежим воздухом. Нужно употреблять больше овощей, фруктов, пить травяные чаи и соки, и, конечно, воду в достаточном количестве. Гипертоникам и гипотоникам надо иметь в наличии необходимые лекарства, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Ранее Сиб.фм писал о том, как сердечникам и гипертоникам пережить опасные дни. На неделе в Новосибирске ожидается холодная и пасмурная погода, а также опубликовано расписание звездопадов.