Подросток потерял сознание на главном катке в Новосибирске

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске подросток на скорости врезался в ледяной столб на главном катке и потерял сознание.

31 января в Новосибирске очевидцы вызвали скорую подростку, который катался на главном городском катке. Мальчик врезался в столб и потерял сознание, об этом подписчики рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, подросток не справился со скоростью. Около 10-15 человек одновременно вызвали ему скорую помощь. Однако медиков в течение получаса так и не дождались. Прохожие смогли привести мальчика в чувство, вскоре он вместе со своей компанией ушёл.

Автор публикации также приложил видео с места инцидента. На нём видно, как вокруг подростка собралась толпа других посетителей катка. Вместе они пытались привести ребёнка в чувство.

Сам очевидец возмущён, что с подростком могло произойти что угодно и он мог так и не очнуться, однако скорую помощь он бы всё равно не дождался.

В комментариях пользователи переживают за состояние подростка. Они надеются, что парень после инцидента сходил в травмпункт или обратился к медикам.

Напомним, ранее в Новосибирске пострадала 46-летняя женщина во время катаний на «ватрушке». Сибирячка на большой скорости врезалась в дерево и получила несколько серьёзных травм: переломы четырёх рёбер, двух лопаток и 5-го грудного позвонка.