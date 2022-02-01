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общество

Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 %

Фото Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 %
Фото Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 %

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Стало известно, что обещанная индексация пенсий на 8,6 % будет перенесена. Теперь пожилые граждане получат долгожданную прибавку к своим выплатам позже. Такую информацию сообщили в Совфеде, передаёт PRIMPRESS.

Такая финансовая поддержка должна коснуться категории пенсионеров, которые получают денежную выплату по линии Минобороны РФ и различных правоохранительных ведомств. Президент России Владимир Путин говорил о том, что для таких пенсионеров будет предусмотрена повышенная индексация пенсий на 8,6 %.

Фото Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 % 2

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила о том, что пенсионеры получат проиндексированную пенсию на 8,6 % уже в феврале 2022 года.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6 процента, но это повышение пойдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9 процента пенсия повышена», – говорила Бибикова.

Фото Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 % 3Елена Бибикова надеялась на то, что к концу января законопроект об индексации пенсий на 8,6 % будет принят.

Однако военным пенсионерам прибавка всё же поступит намного позже, так как власти уже не успевали утвердить данную индексацию до конца января. Таким образом, новая доплата не поступит в феврале вместе с пенсией.

Фото Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 % 4

Получить прибавку в феврале смогут лишь обладатели страховой пенсии. Новую норму уже утвердили депутаты Госдумы РФ и документ был подписан президентом. Военным пенсионерам, вероятно, придётся ждать до марта.

Как сообщила зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, законопроект о повышенной индексации для военных пенсионеров верхняя палата парламента намерена одобрить лишь 11 февраля. Поэтому для таких категорий пенсионеров повышение немного переносится в сроках.

Фото Придётся подождать: пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 % 5

Ранее Сиб.фм писал о том, что пенсионеры получат «возрастные» выплаты 15 тысяч рублей. Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей, а также о подготовке семи солидных выплат для пожилых людей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
пенсионеры
пенсия
индексация
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