Психолог объяснила, как избавиться от интернет-зависимости

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Психолог Волошина посоветовала избавляться от интернет-зависимости в спортзалах, театрах и на встречах с друзьями. В разговоре с NEWS.ru психолог Анастасия Волошина порекомендовала «лечить» интернет-зависимость посещением спортзала, походами в театры, музеи и кино, а также выбираясь на дружеские встречи. По мнению специалиста, онлайн-пространство стало неотделимой частью повседневности современного человека, но необходимо чувствовать меру. Также эксперт добавила, что переключить внимание с интернета на жизнь помогает участие в квестах.

Если вся ваша жизнь находится в онлайн-пространстве, нормой это назвать сложно. Нужно чётко понимать, что реальность находится там, где ваше физическое тело, и очень важно уделять гораздо больше своего внимания именно этому аспекту жизни. <...> Справиться с интернет-зависимостью поможет хорошая физическая активность — занятия спортом, теннис, плавание, бег и конечно, активные игры на свежем воздухе. Также стоит обратить внимание на различные развлекательные мероприятия, походы в кино, театр, выставки и музеи, расширяющие восприятие, показывающие мир под разными, интересными углами, заставляющими задуматься и расширять кругозор, —

подчеркнула она.

Как заявил в начале января врач-психиатр Дмитрий Петелин, 5-10% жителей России в возрасте до 30 лет могут страдать зависимостью от компьютерных игр. Основные симптомы: нарушение контроля за игровым поведением, приоритет игр в ущерб другим занятиям, а также продолжение игры даже после негативных последствий.