Психолог рассказала, почему россияне легко перейдут на «четырёхдневку»

Психолог Гладышева объяснила, почему из-за удалёнки россияне смогут легко перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

Как пояснила в беседе с NEWS.ru психолог и коуч Марина Гладышева, потенциальный переход на четырёхдневную рабочую неделю сейчас дастся россиянам намного легче, чем несколько лет назад.

Есть некая часть людей, правда, которым это удастся тяжело. Это люди, которые работают по одному графику, всю жизнь на одном месте. Молодым же всегда проще и плюс один выходной, это лучше, чем если бы добавили ещё один рабочий день, —

рассказала Гладышева.

По мнению специалиста, тяжелее придётся людям старшего возраста, психика которых сильнее подвержена процессу консервации.

Человеку тогда сложно любое изменение — если в молодом возрасте +1 выходной — это классно и здорово, то в старшем возрасте перемены такие выглядят как «зачем мне это?». Некоторые не знают, что им делать в выходной, для них работа — спасение от одиночества, от каких-то внутренних состояний. Для такой категории людей это будет непонятная ситуация, —

резюмировала Гладышева.

Исходя из данных опроса сервиса «Работа.ру», три четверти жителей России мечтают работать четыре дня в неделю вместо пяти — это поднимет работоспособность команд.