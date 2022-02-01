«Пусть эта гадина сидит, сколько положено»: сбитый насмерть таксистом Uber 86-летний пенсионер оказался военным штурманом

Фото предоставлено дочкой погибшего; ГИБДД по городу Новосибирску

В Новосибирске автомобиль такси вылетел на тротуар и насмерть сбил военного пенсионера – дочь погибшего рассказала подробности аварии.

Днём 30 января в Железнодорожном районе Новосибирска на улице Челюскинцев водитель машины с наклейкой Uber вылетел на тротуар после ДТП и сбил 86-летнего Геннадия Мухина. От полученных травм пенсионер скончался. Журналист Сиб.фм поговорила с дочкой погибшего пешехода – как в полиции забыли рассказать родным о смерти отца и почему семья не может похоронить дедушку.

Военная династия

Ирина дрожащим голосом объясняет, каким замечательным отцом, дедушкой и прадедушкой был Геннадий Мухин. Мужчина 40 лет отдал военной авиации, выбрал редкую в нынешнее время профессию штурмана, перед пенсией ушёл в гражданскую авиацию, карьеру закончил только в 73 года в Западно-Сибирской авиации.

«Мы все, дети, внуки и правнуки, всегда брали пример с него, – объясняет дочь погибшего мужчины Ирина. – По любому вопросу советовались с ним. И я, даже когда переехала в другой город, всё равно находила возможность приезжать к отцу».

Именно от Геннадия и пошла целая династия военных и тех, кто так или иначе связан с авиацией в семье Мухиных: обе дочки устроились стюардессами, потом вышли замуж за военных, внуки все сейчас работают в воинских частях. Только единственный сын пошёл другой дорогой – стал хоккеистом. Но Геннадий гордился выбором сына и радовался его успехам.

«В свои 86 лет папа вёл активный образ жизни, никогда не нарушал правил дорожного движения, был всегда на позитиве, законопослушным гражданином, строил большие планы на жизнь, – продолжает Ирина. – Мы все запомним отца как позитивного и доброго человека, который всегда всем поможет».

Три года назад в семье Мухиных произошло горе – умерла жена Геннадия. Дети тогда не отходили от отца. Но постепенно мужчина снова начал подшучивать над внуками и улыбаться.

«Только-только отошёл, крылья распустил, начал улыбаться солнцу. Хотел 90-летие своё отмечать, поэтому каждый день обливался холодной водой и делал зарядку, а тут вот такое произошло, – сетует Ирина. – Человек жил в своё удовольствие, его окружали внуки и правнуки, его вся семья обожала».

Два шага не дошёл до дома

Ирина называет отца «молочным человеком» – мужчина не мог без молока или кефира. Вот и в тот злополучный день Геннадий вышел из квартиры в магазин за кефиром.

«У нас через дорогу от дома находится магазин "Ярче", буквально две минуты идти, – объясняет Ирина. – До дома два шага дойти не хватило. Горел красный, поэтому отец встал, где положено, на тротуаре, вместе со всеми, и ждал светофора. Но он просто оказался не в том месте».

По информации Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля Kia Rio в районе дома № 14/2 врезался в автомобиль с наклейкой службы такси Uber, за рулём которого находился 23-летний мужчина. После столкновения иномарку молодого водителя вынесло на тротуар, где она и сбила пешехода.

«Мы ехали в сторону вокзала на зелёный свет. На другой стороне машина разворачивалась на красный свет, и когда мой таксист ехал на зелёный, другой таксист врезался в нас. Машина отлетела в сторону, нас занесло на поребрик. Там всё и случилось», – рассказал журналисту Сиб.фм пассажир такси, который находился в той самой машине, въехавшей в пешехода.

По словам очевидца, помогать пострадавшему пенсионеру бросились прохожие, они же и вызвали скорую помощь.

«Я проезжал мимо, смотрю, людей очень много. Мне сначала показалось, что это ярмарка какая-то, – рассказал журналисту Сиб.фм житель Новосибирска Иван. – Смотрю, человек лежит, не шевелится. Как раз медбрат подошёл, спросил: "Есть ли добровольцы помочь?" Я, конечно, откликнулся. Уточнил только, где брать человека, чтобы всё было аккуратно. Ещё один мужчина нам помогал. Мы втроём аккуратно поместили дедушку на носилки, так донесли до кареты скорой помощи».

Но травмы, которые Мухин получил во время ДТП, оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина погиб, не доехав до больницы.

Он хотел жить дальше

Уже после трагедии вместе с сестрой Ирина сама приезжала на место ДТП, просила у владельцев магазинов доступ к камерам, которые захватывают место аварии. Но женщину заверили, что эти записи уже забрала полиция.

«Я не совсем понимаю, кто виноват: молодой водитель, который врезался в отца, или пожилой водитель, который спровоцировал аварию, – рассуждает женщина. – Это горе невероятное, отец хотел дальше жить, он всё для этого делал, он хотел дальше нянчить внуков... Я сказала сестре: "Никаких денег от этого убийцы мы не возьмём". Пусть эта дрянь, гадина, сидит, сколько положено. Не важно, есть у него дети, внуки или нет. Он оставил нашу семью без отца. Он... Это самое страшное преступление, что этот водитель сделал с нашей семьёй».

Ирина объяснила, что 30 января, когда Геннадия положили в больнице на операционный стол, он уже был мёртв. Однако о смерти отца её семья узнала только на следующий день.

«Органы полиции не сообщили о том, что сбили человека, – негодует она. – И о том, что человек умер, удосужились сказать только на третий день. Хотя при нём был телефон, паспорт, пенсионное. Теперь мы третий день не можем получить тело и похоронить отца, чтобы предать земле. Хотя мы уже все собрались: я из Рязани приехала, у нас ото всюду родственники собрались. Такое горе, а похоронить и проститься с отцом нам пока не дают из-за этой глупой бумажной волокиты».