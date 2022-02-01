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общество

«Пятёрочка» и Coca-Cola поддержат более 8 тысяч нуждающихся семей

Фото «Пятёрочка» и Coca-Cola поддержат более 8 тысяч нуждающихся семей
Фото «Пятёрочка» и Coca-Cola поддержат более 8 тысяч нуждающихся семей

Фото / «Пятёрочка»

«Пятёрочка» и Coca-Cola подвели предварительные итоги акции «Миллион желаний».

8,7 тысяч нуждающихся семей, подопечных фонда «Русь», получат бесплатные продуктовые наборы.

Новый год – время, когда даже взрослые верят в чудеса, время, когда хочется делать добрые дела и наполнять мир добром. Помочь реализовать заветные желания и поддержать тех, кто в этом нуждается, решили Coca-Cola и «Пятерочка». Акция «Миллион желаний» объединила крупный бизнес и благотворительный Фонд продовольствия «Русь». Более 8 тысяч российских семей получили бесплатные продуктовые наборы.

Акция «Миллион желаний» проходила с 30 ноября по 10 января, за это время ее участниками стали 1 619 339 человек из всех российских регионов.

Важной частью акции стала помощь тем, кому поддержка нужна особенно сильно. За каждого человека, принявшего участие в предновогоднем «Миллионе желаний», компании перечислили по три рубля в Фонд продовольствия «Русь», который много лет помогает продуктами нуждающимся в этом людям. Общий объем пожертвований составил 10 миллионов рублей. Эти деньги фонд «Русь» потратил на продуктовые наборы для 8 700 россиян.

Представитель торговой сети «Пятерочка» Ольга Трофимова объяснила, что участие в акции позволило компании подарить праздничное настроением тем, кому оно необходимо, поделиться заботой и теплом с самыми незащищенными слоями населения. В Coca-Cola в России отметили, что Фонд «Русь» давно помогает россиянам и имеет безукоризненную репутацию некоммерческой организации – это позволило большим брендам присоединиться к акции и привлечь внимание к социальным проблемам.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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