С 1 февраля 2022 года сотни российских водителей лишат прав без нарушения ПДД

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С 1 февраля 2022 года многие водители могут лишиться водительских удостоверений, если они имеют физические противопоказания на управление транспортными средствами либо стоят на учёте в психоневрологических или наркологических диспансерах, имея определённые заболевания.

Теперь все данные от Минздрава РФ будут передаваться МВД РФ, сотрудники которого будут аннулировать права из-за наличия медицинских противопоказаний. Получить их вновь водитель сможет лишь после того, как проблемы со здоровьем окажутся решены, и только после повторной уплаты государственной пошлины. Процесс лишения прав из-за медицинских противопоказаний будет происходить без решения суда, но водитель сможет его оспорить, если он не согласен с решением МВД РФ и Минздрава.

Такое нововведение было разработано МВД совместно с Минздравом, чтобы повысить безопасность на дорогах, так как медосмотр большинство водителей проходят один раз в 10 лет – при получении и замене прав. За это время здоровье человека может сильно ухудшиться, и как водитель он может представлять угрозу обществу, однако, по действующим правилам, он может управлять машиной на вполне законных основаниях.

Перечень опасных заболеваний содержится в Постановлении Правительства РФ № 1604. К ним, в частности, относятся: неработоспособность конечностей, плохое зрение, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Данные о таких заболеваниях будут передаваться медицинскими организациями (как государственными, так и частными) через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

После подтверждения диагноза такого заболевания водители будут автоматически лишаться прав на управление транспортным средством. Оспорить такое решение можно будет только через суд. Если заболевание не подтвердится, то прав лишать не будут, однако на время проверки садиться за руль всё равно нельзя, иначе можно получить штраф от 5000 до 15000 рублей по статье 12.7 КоАП.

В случае если у водителя будут выявлены заболевания опорно-двигательного аппарата, которые, например, запрещают управление автомобилями с механической трансмиссией, но разрешают с автоматом, нужно будет явиться в МРЭО, где в права будет внесена соответствующая поправка. До этого ездить со старыми правами нельзя. То же самое касается зрения – если его можно скорректировать очками или линзами, эту информацию необходимо внести в права.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в России готовятся ужесточить наказание за нарушение ПДД. Ещё 32 железнодорожных переезда в Новосибирской области оборудовали системой отслеживания нарушений ПДД водителями автотранспорта, а также депутаты горсовета Новосибирска попросили Мишустина изменить ПДД.