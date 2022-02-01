С 1 февраля в России выросли пенсии и материнский капитал — кому и сколько прибавят по поручению Путина

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В России с 1 февраля произошли некоторые изменения, в частности, были проиндексированы материнский капитал и пенсии. Каков их размер теперь, читайте на Сиб.фм.

Индексация материнского капитала

Маткапитал в России с 2022 года начали индексировать с учётом не прогнозируемой, а фактической инфляции. Закон о переходе на новый формат в декабре прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин.

В середине января Минтруд объявил, что размер выплаты проиндексируют на 8,4 %. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка в феврале-2022 составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи, но при условии, что семья не получала деньги после появления первенца. Если же ранее выплата была получена, то за второго ребёнка полагается 168,6 тысячи рублей.

Индексация пенсий

В данном случае речь идёт о пенсии для неработающих пенсионеров. В соответствии с распоряжением Путина, которое прозвучало после новогодних праздников, её проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6 %. После этого средний размер выплаты по РФ составит 18 984 рубля.

Вырастет и прибавка к страховой пенсии по старости. В среднем она составит 1,5 тысячи рублей.

Напомним, что в феврале также повысится величина ряда других социальных выплат, в том числе детских пособий.