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Сбер назвал процент среднего первоначального взноса по «Семейной ипотеке»

Фото Сбер назвал процент среднего первоначального взноса по «Семейной ипотеке»
Фото Сбер назвал процент среднего первоначального взноса по «Семейной ипотеке»

Фото pixabay.com

Средний первоначальный взнос по программе семейной ипотеки составил 27,9 % от стоимости объекта недвижимости. Как правило, семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью закрывают её в среднем за 4,5 года.

По словам вице-президента, директора дивизиона «Домклик» СберБанка Николая Васёва, сегодня наблюдается рост спроса на программу ипотеки для семей с детьми, в частности, после её расширения на первого ребёнка, а также включения в условия кредитования строительства частного дома. Сегодня программа семейной ипотеки является одной из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента её запуска в 2018 году в Сбере её оформили более 80 тысяч семей. Пиком по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе можно считать октябрь-декабрь 2021 года. Тогда банк выдавал более 5 тыс. кредитов в месяц. Снижение ставки в декабре позволило воспользоваться кредитом на более выгодных условиях ещё большему количеству россиян.

Аналитики сервиса недвижимости «Домклик» изучили данные по выдаче семейной ипотеки после снижения ставки. За месяц банк выдал 7,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд рублей – на 15,6 млрд руб. больше, чем в среднем с начала прошлого года.

По итогам декабря 2021 года банк также расширил возможности рефинансирования. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» снижает долговую нагрузку с улучшением условий кредитования и возможностью использовать средства на другие цели. Таким образом, можно рефинансировать кредит, который был выдан другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.

Программа ипотеки с господдержкой включает в себя возможность приобрести готовое или строящееся жильё от застройщика или инвестора, а также строительство дома. 12 млн рублей – максимальная сумма кредита при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При покупке жилья в других регионах эта сумма составляет 6 млн рублей.

Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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