Стала известна дата закрытия главного катка в Новосибирске

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

По сообщению МАУ «Стадион», последним днём работы катка станет 15 февраля.

График работы главного катка

Понедельник: 15:00 – 22:00, вторник–воскресенье: 11:00 – 22:00 (технический перерыв: с 16:00 до 17:00).

Выдача коньков осуществляется до 21:00.

Для посетителей на территории катка оборудованы тёплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката.

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров – 83 рубля в час, для взрослых – 156 рублей в час. Стоимость заточки – 120 рублей.

Вход со своими коньками бесплатный.

Для соблюдения действующих ограничений в раздевалке обязательно ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Сертификат о вакцинации не требуется.

Тел. для справок 8 (953) 779-76-33