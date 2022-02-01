Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Стала известна дата закрытия главного катка в Новосибирске

Фото Стала известна дата закрытия главного катка в Новосибирске
Фото Стала известна дата закрытия главного катка в Новосибирске

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

По сообщению МАУ «Стадион», последним днём работы катка станет 15 февраля.

График работы главного катка

Понедельник: 15:00 – 22:00, вторник–воскресенье: 11:00 – 22:00 (технический перерыв: с 16:00 до 17:00).

Выдача коньков осуществляется до 21:00.

Для посетителей на территории катка оборудованы тёплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката.

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров – 83 рубля в час, для взрослых – 156 рублей в час. Стоимость заточки – 120 рублей.

Вход со своими коньками бесплатный.

Для соблюдения действующих ограничений в раздевалке обязательно ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Сертификат о вакцинации не требуется.

Тел. для справок 8 (953) 779-76-33

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

каток
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11876
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
10370
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
8561
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8255
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7806
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7426
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7263
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска