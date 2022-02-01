Стала известна дата закрытия главного катка в Новосибирске

Фото предоставлено МАУ «Стадион»
По сообщению МАУ «Стадион», последним днём работы катка станет 15 февраля.
График работы главного катка
Понедельник: 15:00 – 22:00, вторник–воскресенье: 11:00 – 22:00 (технический перерыв: с 16:00 до 17:00).
Выдача коньков осуществляется до 21:00.
Для посетителей на территории катка оборудованы тёплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката.
Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров – 83 рубля в час, для взрослых – 156 рублей в час. Стоимость заточки – 120 рублей.
Вход со своими коньками бесплатный.
Для соблюдения действующих ограничений в раздевалке обязательно ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Сертификат о вакцинации не требуется.
Тел. для справок 8 (953) 779-76-33
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