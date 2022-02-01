В Новосибирске число пассажиров метро в 2021 году выросло на 29,5 %

Фото Густаво Зырянова

Количество пассажиров метрополитена в Новосибирске в 2021 году увеличилось почти на треть по сравнению с 2020-м, сообщили в пресс-службе подземки.

В 2021 году Новосибирским метрополитеном воспользовались 75 273,1 тысячи человек, в 2020-м — 58 117,2 тысячи. Таким образом, объём перевозок увеличился почти на треть — на 29,5 %, отметили в пресс-службе подземки.

Также в метро подсчитали, какое количество пассажиров в прошлом году не смогли попасть к поездам из-за несоблюдения масочного режима. Всего было 6,5 тысячи нарушителей.

Напомним, ранее Сиб.фм выяснил, почему многие жители Новосибирска не любят надевать маски в транспорте.