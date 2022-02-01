В Новосибирске демонтаж главного катка и ёлки начнётся 15 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска ещё две недели смогут ходить на главный городской каток на Ленина и наслаждаться видом новогодней ёлки.

Власти Новосибирска назвали дату демонтажа главной ёлки и снежного городка на площади Ленина. Так, полностью убирать всю праздничную атрибутику начнут 15 февраля. Как пишет «МК в Новосибирске», об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

«Работы по демонтажу запланированы на 15 февраля. Будут убирать сразу всё: ёлку, оформление и каток», – рассказала представительница мэрии Анна Терешкова.

Чиновница объяснила, что вместе с новогодней ёлкой из театрального сквера также уберут и другую праздничную атрибутику. Например, снежные скульптуры, светящиеся арки, гирлянды и сам каток.

Отметим, что в Новосибирске не будут менять форму катка в следующем году, когда в городе состоится долгожданный МЧМ-2023. Об этом Сиб.фм также рассказала Анна Терешкова. По её словам, оформлением площади Ленина занимаются специалисты, а на катке спокойно катаются и дети, и взрослые.

Напомним, что в Новосибирске после Нового года решили не убирать гирлянды, а оставить их на будущие праздники. По словам чиновников, если снимать украшения, это плохо скажется на сроке их службы. Кроме того, они сохранят в городе праздничный вид.