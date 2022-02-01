В Новосибирске представили проект новой набережной на ОбьГЭС

Фото с сайта green.novo-sibirsk.ru

В Новосибирске представили дизайн-проект благоустройства набережной на ОбьГЭС.

В Новосибирске планируют обновить набережную на ОбьГЭС. О том, как изменится набережная, рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска.

В Новосибирске представили проект благоустройства набережной на ОбьГЭС. Горожане его раскритиковали. Главный эксперт МКУ Новосибирска «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Александр Архипова напомнила новосибирцам, что набережная на ОбьГЭС давно нуждается в обновлении – она ровесница Новосибирской гидроэлектростанции. При этом ее отличает уникальная локация – это единственное место в городе, где жилые кварталы выходят на море. Летом туда приезжают отдыхать тысячи горожан и гостей города.

Местные жители жалуются на неухоженность набережной – там негде купить воды, нет туалетов и однообразный пейзаж с сорными деревьями.

Проект благоустройства набережной предполагает кардинальное изменение ее облика и функциональности. Реконструкция коснется значительной территории между дамбой ГЭС, Новоморской улицой, пляжем и берегом Обского моря, а также территории сквера памяти воинов-освободителей. На набережной планируется сделать балконы – выступающие в море смотровые площадки, которые смогут служить площадками для различных мероприятий. Кроме того, планируется выдвинуть в море волнорезы и расширить саму набережную, разграничив зоны для велосипедистов и пешеходов.

На новой набережной должен появиться пирс, пляж с лежанками и кострище. Также там будет проведено освещение и размещены скамейки с навесами.

Осуществление проекта, предположительно, займет пять лет. Реализовывать проект хотят за частные средства и небольшие дополнения из бюджета, передает портал 4s-info.ru.