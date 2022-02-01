В Новосибирске рабочий насмерть разбился при падении с четвёртого моста

Фото: пресс-служба группы «ВИС»

1 февраля при строительстве четвёртого моста через Обь в Новосибирске погиб мужчина. По словам медиков, он сорвался с высоты около 60 метров.

Днём во вторник, 1 февраля, на стройке четвёртого моста через Обь в Новосибирске произошла трагедия: рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты.

«Вызов поступил в 12:30, скорая приехала в 12:40. Мужчина, примерно 40 лет, упал с высоты примерно 60 метров. Получил травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует «АиФ-Новосибирск» главного специалиста Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирину Большакову.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По одной из версий, могли быть нарушены правила техники безопасности.

В группе «ВИС», которая занимается строительством моста, ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, ранее похожая трагедия в Новосибирске произошла на стройплощадке 25-этажного дома. У люльки, в которой находились трое рабочих, оборвался трос, и мужчины упали с огромной высоты. Один умер на месте, второй спустя некоторое время скончался в больнице.