В Новосибирске рецидивисту дали 4 года за нападение с ножом на пенсионера в автобусе № 95

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Дзержинский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Новосибирска, который ранил ножом в шею незнакомого пенсионера в салоне автобуса.

Житель Новосибирска Николай Черников ближайшие несколько лет проведёт в колонии строгого режима за нападение с ножом на незнакомого пенсионера. 1 февраля мужчина выслушал приговор в зале Дзержинского районного суда.

Инцидент произошёл 30 июля 2021 года. 72-летний пенсионер Владимир Вяткин ехал в салоне автобуса № 95. Внезапно пожилой человек почувствовал режущую боль в области шеи. Оказалось, что другой пассажир встал со своего места и нанёс удар пенсионеру ножом. Произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. Водитель остановил автобус, очевидцы вызвали на место происшествия медиков и полицейских. Правоохранители задержали подозреваемого в нескольких десятках метров от места ЧП.

Обвинение в нападении на пенсионера предъявили 39-летнему Николаю Черникову. Ранее он уже был судим за грабежи и хранение наркотиков. В момент преступления мужчина находился в неадекватном состоянии.

В полиции Черников заявил, что в салоне автобуса у него возник конфликт с тремя неизвестными мужчинами и он якобы отбивался от них с помощью ножа. Версия не выдержала критики после публикации видео с места происшествия.

В суде Черников попросил прощения у раненного им пенсионера и выразил несогласие с требованиями пожилого человека о компенсации морального и материального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, сообщила помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

В результате суд приговорил мужчину к лишению свободы на 4 года в колонии строгого режима. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее пострадавший пенсионер рассказал журналисту Сиб.фм, как занятия йогой спасли ему жизнь во время нападения.