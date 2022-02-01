В Новосибирске выявили 56 источников загрязнения реки Тулы

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В черте Новосибирска в 2021 году было обнаружено 56 источников загрязнения реки Тулы, сообщила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова.

Комиссионное исследование, которое проводилось в четыре этапа, в 2021 году выявило в черте Новосибирска 56 источников загрязнения реки Тулы, рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова.

По её словам, собственники некоторых источников до сих пор не установлены. С теми, кого удалось найти, работают представители МП «МЕТРО МиР» и районных администраций.

В основном загрязнение Тулы происходит из-за деятельности кустарных СТО, автомоек и ремонтных баз, пишет РБK.

Напомним, что новосибирцы неоднократно жаловались в надзорные органы на состояние реки. В городе она протекает по территориям Кировского и Ленинского районов.