В Новосибирской области 1 февраля изменился номер единой регистратуры

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С 1 февраля в Новосибирской области начал работать новый телефон единой регистратуры. Теперь диспетчеры принимают звонки по номеру 122.

1 февраля в Новосибирской области заработал новый телефон единой регистратуры, теперь вместо номера 124 действует 122.

Обратившись к диспетчеру по этому номеру, можно записаться на приём к врачу или оформить вызов на дом, а также записаться на вакцинацию.

При этом всё то же самое по-прежнему можно сделать и с помощью других сервисов: через личный кабинет на портале «Госуслуги», Telegram-бота «Моё здоровье НСО», сайт единой регистратуры и кол-центры поликлиник.

Напомним, что единый номер 122 призван облегчить процесс получения медицинских услуг и сократить очереди в регистратуру в больницах и поликлиниках.