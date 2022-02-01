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В Шерегеше охранник жестоко избил посетителя кафе

Фото В Шерегеше охранник жестоко избил посетителя кафе
Фото В Шерегеше охранник жестоко избил посетителя кафе

Vk.com / act54

В Кузбассе охранник жестоко избил посетителя кафе на Шерегеше.

Охранник кафе «Пуля» на горнолыжном курорте Шерегеш избил посетителя ногами. Очевидцы происшествия опубликовали кадры жестокого избиения журналиста в соцсетях.

Инцидент произошел 1 февраля в кафе «Пуля» на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Охранник заведения жестокого избил посетителя. Пострадавшим оказался журналист и блогер Владимир Бондаренко. В ходе избиения мужчина получил перелом ребра и ушиб грудной клетки, а из заведения его просто выволокли.

Видеозапись с избиением очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте. На кадрах видно, что охранник сначала вступил в словесную перепалку с гостем, затем использовал против него газовый баллончик, а потом потерял контроль над собой и принялся избивать гостя ногами, хотя тот уже не оказывал сопротивления.

Как рассказал управляющий «Пулей» Семен, ранее охранника уже увольняли за излишнюю агрессию. Пока он объясняется с полицейскими, его отстранили от работы, затем его также ждет увольнение. По информации «АСТ-54», пострадавший ранее устраивал скандалы в других заведения и внесен в черные списки на других курортах.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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