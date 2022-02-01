ВТБ финансирует строительство ЖК «Кольца» в Новосибирске

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Банк ВТБ и Группа компаний «Жилищная инициатива» заключили соглашение о проектном финансировании строительства многоквартирных жилых домов в Новосибирске с использованием счетов эскроу. Объём финансирования составил более 900 млн рублей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, проект предусматривает строительство 10-этажного жилого дома ЖК «Кольца» в микрорайоне № 3, расположенном в ближайшем пригороде Новосибирска – посёлке Краснообск. Общая площадь объекта – 23,7 тыс. кв. м, планируемый ввод в эксплуатацию – III квартал 2023 года.

Жилой комплекс «Кольца» будет состоять из двух кирпичных и пяти панельных домов разной этажности. На территории запланированы детские игровые площадки с зонированием по возрасту, наземные парковки, зелёные прогулочные аллеи. Ранее ВТБ профинансировал строительство ещё трёх жилых домов в этом комплексе общей площадью более 41 тыс. кв. м на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом, предоставленный банком объём финансирования проекта ЖК «Кольца» на текущий момент составляет 2,2 млрд рублей.

«Проектное финансирование – надёжный механизм кредитования жилищного строительства. Благодаря нашему сотрудничеству с Группой компаний «Жилищная инициатива» около 800 семей смогут улучшить качество жизни, переедут в новое комфортное жильё. В рамках такого партнёрства мы не только осуществляем своевременное финансирование объектов, но и обеспечиваем финансовую безопасность дольщиков, сохраняя средства на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию», – прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

«Жилой комплекс «Кольца» – один из флагманских проектов компании «Жилищная инициатива» в Новосибирской области. Мы ценим потенциал Краснообска, считаем данную локацию привлекательной для жизни. Проект предусматривает не только возведение современного, качественного жилья, но и комплексное благоустройство прилегающей территории, создание инфраструктуры для спорта и отдыха. Партнёрство с банком ВТБ позволит реализовать строительство в срок на современном технологическом уровне», – заявил генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.

Покупатели квартир в ЖК «Кольца» при оформлении кредита на приобретение жилья в банке ВТБ также могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки.