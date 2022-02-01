ВТБ: россияне увеличили онлайн-активность в январе

Фото pixabay.com

Клиенты ВТБ стали на 20 % чаще использовать мобильное приложение и интернет-банк на фоне распространения новой волны коронавируса. Одновременно доля цифровых продаж популярных розничных услуг ВТБ приблизилась к 50 %. Об этом свидетельствует статистика пользовательских операций в январе.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в январе 2022 года клиенты ВТБ оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. По сравнению с январём 2021 года доля цифровых продаж выросла на 12 п.п. – с 37 до 49 %, а среднедневной показатель – с 54 до 60 %.

Доля депозитов, оформленных через «ВТБ Онлайн», в январе составляет около 65 % (+24 п.п. к январю 2021 года), цифровых кредитов – 38 % (+15 п.п.), онлайн-зачислений средств до востребования – 50 % (+10 п.п.).

В среднем в январе пользователи «ВТБ Онлайн» заходили в приложение или интернет-банк 5 раз в неделю, что на 21 % больше, чем год назад. Кроме операций по оформлению продуктов, клиенты активно совершают платежи и переводы, проверяют баланс счетов, заказывают справки, отправляют заявления на государственные услуги.

«Переходя на удалёнку, многие клиенты предпочитают решать все повседневные финансовые вопросы с помощью цифровых сервисов, поэтому объёмы цифровых продаж стабильно растут. Это удобнее и безопаснее, особенно в период новой волны коронавируса. Дополнительная защита клиентов является для нас первостепенной задачей, и мы готовы расширять объёмы дистанционного обслуживания, увеличив предельную нагрузку «ВТБ Онлайн» до 500 000 одновременных сессий. Важно, что получать услуги в мобильном приложении могут не только действующие клиенты ВТБ, но и все россияне – для этого можно подключиться к «лёгкой версии» нашего мобильного банка, моментально зарегистрироваться и совершать привычные операции на сумму до 15 тысяч рублей», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Пользователям «ВТБ Онлайн» доступны для дистанционного оформления все классические розничные банковские услуги, а также дополнительные функции для получения государственных и нефинансовых сервисов. Клиенты других банков в «лёгкой версии» сервиса могут мгновенно выпустить цифровую карту и получить доступ к 25 наиболее популярным функциям для повседневных платежей и переводов. Для этого необходимо скачать приложение «ВТБ Онлайн» и пройти регистрацию по номеру телефона.