Yota открыла продажи сим-карт в «Ашане»

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В сети гипермаркетов «Ашан» стартовали продажи сим-карт от Yota. Купить карту можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость сим-карты для смартфона составляет 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

По словам директора департамента развития партнёрских отношений Yota Анны Шинкаревой, компания активно развивает направление партнёрских продаж и уже работает со многими розничными сетями, в числе которых «Эльдорадо», DNS, «М.Видео». Сеть «Ашан» пополнила число её партнёров.

Абоненты мобильного оператора Yota могут выбрать точное количество минут и гигабайтов в пакете, приобрести безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube и многим другим.

Регионы продажи сети: Барнаул, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Краснодар, Липецк, Московская область и МО, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.