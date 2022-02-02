996 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа COVID-19 в Новосибирской области подтвердился у 996 человек, сообщил 2 февраля оперативный штаб.

Оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Новосибирской области опубликовал обновлённые данные. За сутки в регионе зарегистрировали 996 случаев COVID-19. Таким образом, рекорд по заболеваемости обновился.

Скончались за минувшие 24 часа 16 пациентов: шестеро мужчин, которым было от 55 до 83 лет, и 10 женщин в возрасте от 66 до 84 лет.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 4 659 человек», — говорится в сводке от 2 февраля.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и подозрением на него со вчерашнего дня поступили 2 794 человека, в том числе 183 ребёнка.



В отделениях реанимации находятся 252 пациента, из которых 36 на ИВЛ.