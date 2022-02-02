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Более 29 тысяч семей получили пособие в связи с рождением первенца в Новосибирской области за 2021 год

Фото Более 29 тысяч семей получили пособие в связи с рождением первенца в Новосибирской области за 2021 год
Фото Более 29 тысяч семей получили пособие в связи с рождением первенца в Новосибирской области за 2021 год

Фото Густаво Зырянова

Почти 30 тысяч семей в Новосибирской области получили ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в 2021 году, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

В 2021 году на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в Новосибирской области было выделено 2,7 млрд рублей. Получили деньги 29 757 родителей, сообщила 2 февраля министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.
Данная выплата является одной из четырёх мер поддержки семей с детьми, существующих в регионе. Получателями могут стать родители, имеющие гражданство РФ и семейный среднедушевой доход, не превышающий 27 850 рублей, то есть двукратную величину установленного в области прожиточного минимума.

Напомним, что размер пособия в 2022 году составляет 13 238 рублей. Если родители подали заявление до того, как ребёнку исполнилось полгода, то выплата будет назначена со дня его рождения. В противном случае — с момента обращения.

Мера поддержки действует до достижения малышом возраста трёх лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в центре соцподдержки населения, через МФЦ, портал «Госуслуги» или по почте.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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дети
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