Более 29 тысяч семей получили пособие в связи с рождением первенца в Новосибирской области за 2021 год

Фото Густаво Зырянова
Почти 30 тысяч семей в Новосибирской области получили ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в 2021 году, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.
Напомним, что размер пособия в 2022 году составляет 13 238 рублей. Если родители подали заявление до того, как ребёнку исполнилось полгода, то выплата будет назначена со дня его рождения. В противном случае — с момента обращения.
Мера поддержки действует до достижения малышом возраста трёх лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в центре соцподдержки населения, через МФЦ, портал «Госуслуги» или по почте.
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