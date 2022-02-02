Более 29 тысяч семей получили пособие в связи с рождением первенца в Новосибирской области за 2021 год

Почти 30 тысяч семей в Новосибирской области получили ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в 2021 году, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

В 2021 году на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в Новосибирской области было выделено 2,7 млрд рублей. Получили деньги 29 757 родителей , сообщила 2 февраля министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Данная выплата является одной из четырёх мер поддержки семей с детьми, существующих в регионе. Получателями могут стать родители, имеющие гражданство РФ и семейный среднедушевой доход, не превышающий 27 850 рублей, то есть двукратную величину установленного в области прожиточного минимума.