Более 900 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги перешли на дистанционное обучение

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Такой формат обучения проводится по группам в соответствии с учебным планом. Занятия организованы на интернет-платформе, позволяющей одновременно подключить до 100 участников.

В дистанционный формат включены не только лекции, но и множество интерактивных элементов, которые помогают школьникам познакомиться с железнодорожными процессами. В числе таких методов – видеоуроки, веб-квесты, выполнение виртуальных лабораторных работ, мастер-классы.

Открытая в июне 2005 года в Заельцовском парке культуры и отдыха Новосибирска детская железная дорога представляет собой комплекс железнодорожных, учебных, игровых, культурных, спортивных сооружений и помещений, предназначенных для обучения школьников железнодорожным специальностям. В учебном центре дети круглогодично осваивают навыки железнодорожных профессий.