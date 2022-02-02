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общество

Более 900 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги перешли на дистанционное обучение

Фото Более 900 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги перешли на дистанционное обучение
Фото Более 900 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги перешли на дистанционное обучение

Фото pixabay.com

Такой формат обучения проводится по группам в соответствии с учебным планом. Занятия организованы на интернет-платформе, позволяющей одновременно подключить до 100 участников.

В дистанционный формат включены не только лекции, но и множество интерактивных элементов, которые помогают школьникам познакомиться с железнодорожными процессами. В числе таких методов – видеоуроки, веб-квесты, выполнение виртуальных лабораторных работ, мастер-классы.

Открытая в июне 2005 года в Заельцовском парке культуры и отдыха Новосибирска детская железная дорога представляет собой комплекс железнодорожных, учебных, игровых, культурных, спортивных сооружений и помещений, предназначенных для обучения школьников железнодорожным специальностям. В учебном центре дети круглогодично осваивают навыки железнодорожных профессий.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

дети
РЖД
дистанционное обучение
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