День сурка – 2022: когда отмечают и по каким приметам определяют раннюю весну

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Ежегодно День сурка отмечается 2 февраля — поведение этого грызуна помогает определить, как пройдёт весна.

Традиция праздника День сурка пришла из США и Канады — там его отмечают с 1886 года. Как гласят поверья, 2 февраля сурок просыпается от зимней спячки и впервые выглядывает из своей норы.

Этот праздник нашёл известность и в России, несмотря на то, что сурков здесь совсем мало: больше всего особей обитают в западных заповедниках Среднего Поволжья и Южного Приуралья.

Как гласит народная примета, если погода 2 февраля будет солнечной, сурок испугается собственной тени и снова спрячется в нору — значит, конец зимы далёк. Если же 2 февраля будет пасмурно, грызун не увидит тени и станет смотреть, кто его разбудил — тогда наступление весны не за горами.

Именно из крепкого сна сурка и родилось повсеместно известное выражение «Спать как сурок».

Ещё одно популярное выражение, связанное с этим зверьком — «День сурка». Обычно его используют, чтобы охарактеризовать что-то скучное, однообразное и рутинное.

Напомним, в январе Сиб.фм рассказывал, в какие приметы больше всего верят россияне.